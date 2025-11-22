Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

“Solo hemos vendido una boleta”: fundación hace rifa para ayudar a sus animales y nadie participa

La organización Adopta Un Peludo, en Bogotá, busca recaudar fondos para cubrir la atención de más de 25 animales rescatados y varios en hospitalización.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
22 de noviembre de 2025 - 08:51 p. m.
Con el objetivo de reunir recursos para sostener estos gastos, Adopta Un Peludo organizó una rifa con dos anchetas como premio.
Con el objetivo de reunir recursos para sostener estos gastos, Adopta Un Peludo organizó una rifa con dos anchetas como premio.
Foto: @adoptaunpeludo_
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La organización Adopta Un Peludo (en Instagram como @adoptaunpeludo_), que trabaja en Bogotá por el rescate y cuidado de animales en situaciones vulnerables, lanzó recientemente una rifa navideña para recaudar fondos y poder mantener a los más de 25 perros y gatos que actualmente tiene bajo su protección. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo y a la urgencia económica que enfrentan, hasta el momento solo han logrado vender una boleta.

La situación es especialmente preocupante porque, además de los animales que se encuentran en hogares de paso, la fundación tiene otros dos rescatados hospitalizados en una clínica veterinaria. Esto representa un desafío económico considerable, pues deben cubrir medicamentos, procedimientos, insumos, alimentación y cuidados especializados.

Vínculos relacionados

“El 83% de los antioqueños tiene mascotas”: Expopet se realiza por primera vez en Medellín
Bogotá lanza plan para frenar atropellamientos de animales: 2.600 murieron en seis años
“Esto puede matar a tu perro en menos de una hora”: LauVet alerta sobre urgencia veterinaria

Con el objetivo de reunir recursos para sostener estos gastos, Adopta Un Peludo organizó una rifa con dos anchetas como premio. La primera es una Ancheta Familiar, que incluye productos variados y sorpresas pensadas para el hogar. La segunda es una Ancheta Peluda, diseñada exclusivamente para el bienestar de un perro o un gato, con juguetes, snacks y accesorios seleccionados especialmente para consentir a un animal de compañía.

Cada boleta tiene un costo de 20.000 pesos. Para hacer la compra o solicitar más información, la fundación habilitó dos líneas de WhatsApp: 319 707 89 77 y 311 480 1038. El sorteo se realizará el próximo 20 de diciembre, con la Lotería de Boyacá, tomando como referencia las últimas dos cifras del número ganador.

Desde la fundación insisten en que cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un impacto directo en la vida de los animales rescatados. Una boleta, explican, equivale a comida, una vacuna o un gesto de cuidado para alguno de los perros y gatos que esperan una segunda oportunidad.

“¡Gracias por ser parte de la solución!”, concluye el mensaje compartido en redes sociales, donde también recuerdan que sostener un rescate no solo depende del compromiso del equipo, sino del apoyo colectivo de quienes creen en la adopción y la protección animal.

Confiando en que más personas se sumen en los próximos días, Adopta Un Peludo continúa difundiendo la rifa con la esperanza de lograr los fondos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los animales bajo su cuidado y seguir brindándoles un camino hacia un futuro mejor.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.