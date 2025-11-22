Con el objetivo de reunir recursos para sostener estos gastos, Adopta Un Peludo organizó una rifa con dos anchetas como premio. Foto: @adoptaunpeludo_

La organización Adopta Un Peludo (en Instagram como @adoptaunpeludo_), que trabaja en Bogotá por el rescate y cuidado de animales en situaciones vulnerables, lanzó recientemente una rifa navideña para recaudar fondos y poder mantener a los más de 25 perros y gatos que actualmente tiene bajo su protección. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo y a la urgencia económica que enfrentan, hasta el momento solo han logrado vender una boleta.

La situación es especialmente preocupante porque, además de los animales que se encuentran en hogares de paso, la fundación tiene otros dos rescatados hospitalizados en una clínica veterinaria. Esto representa un desafío económico considerable, pues deben cubrir medicamentos, procedimientos, insumos, alimentación y cuidados especializados.

Con el objetivo de reunir recursos para sostener estos gastos, Adopta Un Peludo organizó una rifa con dos anchetas como premio. La primera es una Ancheta Familiar, que incluye productos variados y sorpresas pensadas para el hogar. La segunda es una Ancheta Peluda, diseñada exclusivamente para el bienestar de un perro o un gato, con juguetes, snacks y accesorios seleccionados especialmente para consentir a un animal de compañía.

Cada boleta tiene un costo de 20.000 pesos. Para hacer la compra o solicitar más información, la fundación habilitó dos líneas de WhatsApp: 319 707 89 77 y 311 480 1038. El sorteo se realizará el próximo 20 de diciembre, con la Lotería de Boyacá, tomando como referencia las últimas dos cifras del número ganador.

Desde la fundación insisten en que cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un impacto directo en la vida de los animales rescatados. Una boleta, explican, equivale a comida, una vacuna o un gesto de cuidado para alguno de los perros y gatos que esperan una segunda oportunidad.

“¡Gracias por ser parte de la solución!”, concluye el mensaje compartido en redes sociales, donde también recuerdan que sostener un rescate no solo depende del compromiso del equipo, sino del apoyo colectivo de quienes creen en la adopción y la protección animal.

Confiando en que más personas se sumen en los próximos días, Adopta Un Peludo continúa difundiendo la rifa con la esperanza de lograr los fondos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los animales bajo su cuidado y seguir brindándoles un camino hacia un futuro mejor.

