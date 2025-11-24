Medellín celebra su jornada de adopción más exitosa del año: 80 animales encontraron hogar

De acuerdo con cifras oficiales, Medellín ya supera las 1.450 adopciones de perros y gatos en 2025 y proyecta cerrar el año con cerca de 1.600, un hito para la capital antioqueña. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medellín vivió un fin de semana histórico para el bienestar animal. La última adoptatón del año, realizada en Plaza Mayor en el marco de Expopet, la feria de mascotas más grande del país, cerró con 80 animales adoptados: 42 perros y 38 gatos, la cifra más alta alcanzada por la ciudad en una sola jornada, según informó la Alcaldía.

El logro coincidió con la campaña ciudadana “Medellín es antipólvora”, articulando en un mismo escenario la adopción responsable y la sensibilización sobre el cuidado animal en temporada decembrina.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó el avance en sus redes sociales. El sábado 22 de noviembre reportó un “balance muy positivo”, con 27 perros y 30 gatos adoptados en las primeras horas del evento. Un día después, el mandatario celebró el resultado total: “Llevamos 80 perros y gatos a la última adoptatón del año y todos encontraron un hogar para toda la vida. En Medellín queremos y protegemos a los animales”.

¡Lo hicimos posible! 😍 Llevamos 80 perros y gatos a la última adoptatón del año y todos encontraron un hogar para toda la vida 🐶😻. Gracias a todas las personas que le abrieron las puertas a estos animalitos y cambiarán su vida para siempre ❤️. En Medellín queremos y protegemos… https://t.co/QeVIOP7oze — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 23, 2025

El Centro de Protección y Bienestar Animal La Perla, que alberga actualmente a 2.548 animales, de los cuales 1.848 están listos para adopción, también celebró el logro. En un mensaje difundido en sus redes sociales, agradeció el respaldo de la ciudadanía, organizaciones animalistas, representantes del Concejo de Medellín y la Asamblea Departamental, así como de entidades aliadas que acompañaron la jornada. “Cada adopción nos recuerda que nuestro propósito se multiplica cuando la esperanza se convierte en hogar”, escribió la entidad.

De acuerdo con cifras oficiales, Medellín ya supera las 1.450 adopciones en 2025 y proyecta cerrar el año con cerca de 1.600, un hito para la capital antioqueña. Durante la jornada, cientos de personas visitaron el punto instalado en el exterior de Plaza Mayor para conocer a los animales disponibles en adopción, recibir orientación y sumarse al compromiso de brindar una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, también resaltó la importancia de estos espacios como una estrategia de impacto colectivo. “Estamos invitando a las familias a transformar vidas por medio de la adopción. Cada hogar que recibe a un animal contribuye al bienestar y la protección en nuestra ciudad”, expresó.

Paralelamente, la concentración “Medellín es antipólvora” convocó a ciudadanos y colectivos a rechazar el uso de pirotecnia durante la temporada navideña, promoviendo unas fiestas más seguras para personas, animales y el medio ambiente. La firma del manifiesto reforzó el llamado a cuidar especialmente a los animales, quienes resultan gravemente afectados por el ruido de la pólvora.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱