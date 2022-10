Chandosa, la perrita criolla de JuanDa que salvó su vida

En la foto aparecen JuanDa y Chandosa, una perra criolla que tiene menos de un año de vida. Foto: Tomado de: @juandam___

JuanDa regresó. El influenciador bogotano, uno de los más queridos y populares, estuvo ausente de redes sociales debido a una recaída que casi lo lleva a la muerte. En su cuenta de Instagram, que tiene más de 4 millones de seguidores, contó cómo gracias a su perra, Chandosa, evitó hacerse daño y pidió ayuda a uno de sus mejores amigos Brayan Mantilla, más conocido en las plataformas digitales como El Brayan.

“Hace muchos años me he odiado, he odiado mi vida y muchas cosas de las que represento. Siento que soy una carga y que solo llegué a la vida de las personas para ser un soporte”, dijo JuanDa al iniciar la transmisión a la que se conectaron más de 600 mil personas, a través de sus redes sociales.

Desde siempre, confesó el influenciador, creyó que su misión era llegar a la vida de las personas para ser “un soporte” y nada más. “Nadie me necesita”, aseguró en el live. Es por esta razón, y por otras situaciones emocionales y familiares que tuvo en 2021, que decidió el 22 de abril del presente año terminar con su vida: “Levantarme a bañarme era muy hp, lloraba todos los días, me quería ir, me sentía muy mal y odiaba verme al espejo”, agregó en la transmisión.

Vea aquí la transmisión:

JuanDa, según cuenta, tenía todo listo, pero algo pasó en el momento que iba a ejecutar su plan que lo hizo cambiar de opinión. “Estaba listo, pero sucedió algo que no voy a decir que fue un milagro... Chandosa pasó y me miró como feo por lo que estaba haciendo con mi vida”, relató el joven de 23 años.

En este momento fue que el influenciador pensó realmente en lo que estaba haciendo. Supo que tenía un motivo para no llevar a cabo eso que toda la vida, desde muy pequeño, le había dado vueltas en la cabeza. Su perrita, que tiene menos de un año de vida, se iba a quedar sola. “Lo primero que pensé fue: ¿quién le va a dar el desayuno mañana a Chandosa?”.

Estuvo acariciando durante tres horas a su mascota y luego tomó la decisión de llamar a El Brayan. Él llegó, lo ayudó, lo apoyó y lo acompañó a un centro psiquiátrico donde estuvo hospitalizado para recuperarse. “Todos somos valientes porque llevamos muchos problemas. (…) Quiero darme la oportunidad de ser yo, viví tanto tiempo buscando que los otros pensaran bien de mí, que quiero ser feliz”.

JuanDa ya tenía un perro: Katherine. Él tiene un año de vida y llegó a la vida del influenciador como un regalo. Lo crió con su expareja Camilo Triana. El influenciador relató en sus redes sociales que Katherine se sentía muy solo en la casa y por eso decidió que era el momento de que tuviera un amigo, al igual que él.

“Estaba un poco triste, como si le hiciera falta compañía y como no me gustaba verlo así, decidí hacer lo mejor para él. Por eso, adopté a alguien: Chandosa”. En ese momento, la perrita tenía un mes y medio, y no tuvo mucho contacto con Katherine hasta que tuvo todas las vacunas al día.

Al finalizar la transmisión, JuanDa, quien ha logrado posicionarse en las redes sociales por su humor basado en sus experiencias de vida y situaciones cotidianas, con las que algunas personas se pueden sentir identificadas, aseguró que estará más presente y publicará más contenido en sus plataformas digitales. “Ahora, tengo mucha empatía. Mientras estuve hospitalizado descubrí muchas cosas tenaces y personas. Lo más impresionante que me pasó fue caerle bien a personas que no me conocían por mis redes sociales”.

