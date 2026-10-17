Chismoso, el perrito ‘ARMY’ que llegó al concierto de BTS sin entrada

El peludo, que lleva alrededor de seis meses en un hogar de acogida temporal en el chifa Wong Koc, cerca de la puerta 8 de la Universidad…

Atraído por la música y el fervor del público, Chismoso, un perro de un año y medio de edad, se convirtió en el fan más peculiar del grupo surcoreano BTS. Durante el tercer y último espectáculo de la banda en el Estadio San Marcos, en Lima, el animal protagonizó un singular momento al intentar colarse al recinto sin boleto, escena que fue registrada en video y compartida ampliamente en redes sociales.

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El peludo, que lleva alrededor de seis meses en un hogar de acogida temporal en el chifa Wong Koc, cerca de la puerta 8 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se escapó el pasado sábado 10 de octubre durante uno de sus paseos habituales. La preocupación de sus cuidadores aumentó cuando el dispositivo GPS de su arnés dejó de transmitir la señal, presuntamente por afectación de la humedad.

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Ante la alerta emitida por el Refugio Sanmarquino, se confirmó la presencia del animal en las inmediaciones del campus y del estadio. Las imágenes difundidas permitieron a sus cuidadores identificarlo cuando el personal de seguridad lo retiraba amablemente de los accesos. Horas más tarde, tras la movilización para dar con su paradero, ‘Chismoso’ retornó por su propia cuenta al restaurante.

Actualmente, Mónica Santillana y Karla Valera, trabajadoras del establecimiento comercial, le brindan atención médica, alimentación y paseos diarios. Sin embargo, debido a las limitaciones de espacio en sus viviendas, apelan a la comunidad para encontrarle una familia definitiva que le otorgue un hogar permanente y responsable.

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