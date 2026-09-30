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Cocada necesita ayuda para tener intervención tras ser atacada por un puercoespín

La meta fijada por la entidad de rescate consiste en reunir 70 aportes solidarios de 40.000 pesos colombianos cada uno.

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30 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Lanzan campaña de apadrinamiento para rescatar a Cocada, una perra herida por un puercoespín
Foto: Fundación Alma Peluda

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La fundación Alma Perruna inició la búsqueda de apoyos económicos para brindar atención médica veterinaria a Cocada, una perrita que resultó gravemente herida tras un encuentro accidental con un puercoespín mientras buscaba alimento.

La peluda presenta espinas incrustadas en diversas partes del cuerpo, incluyendo la zona bucal. Debido al dolor y al riesgo de complicaciones por manipulaciones inadecuadas, el equipo asistencial determinó que debe ser sedada de manera profesional para llevar a cabo la extracción segura de las púas y evaluar su estado general de salud.

Con el fin de financiar la intervención médica, los procedimientos de curación y el posterior tratamiento de recuperación, la organización lanzó una solicitud de apadrinamiento colectivo. La meta fijada por la entidad consiste en reunir 70 aportes solidarios de 40.000 pesos colombianos cada uno.

Para la recepción de las contribuciones, la fundación dispuso de la cuenta de ahorros Bancolombia número 20447200903 (a nombre de Alma Perruna, NIT 900880779), la línea de Nequi 3204496445 (llave 0090195702) y la plataforma PayPal mediante el correo carolina.garcia@almaperruna.org.

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