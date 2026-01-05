Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Colapso del techo de un refugio deja a decenas de perros en urgente búsqueda de hogares

Los videos se viralizaron rápidamente, despertando una ola de solidaridad y múltiples ofrecimientos de ayuda por parte de la ciudadanía.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
05 de enero de 2026 - 08:30 p. m.
Entre los perros afectados se encuentra Bruno, un mestizo tipo bully de dos años, quien aún busca una familia de acogida.
Entre los perros afectados se encuentra Bruno, un mestizo tipo bully de dos años, quien aún busca una familia de acogida.
Foto: @ahsnewark
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Más de treinta perros alojados en el refugio Associated Humane Societies (AHS) de Newark, Nueva Jersey, debieron ser trasladados de urgencia luego de que el techo de una de las áreas del establecimiento colapsara a causa de la acumulación de nieve proveniente de un edificio vecino.

El incidente ocurrió la noche del 28 de diciembre, alrededor de las 22:30 horas, y afectó 32 perreras destinadas principalmente a perros de razas grandes.

Vínculos relacionados

Perrito de 16 años con demencia canina conmueve al recordar su rutina nocturna
En video: gata pasó toda la noche en la cuna de una niña y esto fue lo que hizo
El increíble cambio de vida de un cachorro dos semanas después de ser adoptado (video)

Afortunadamente, no se registraron personas ni animales heridos. Sin embargo, las autoridades del refugio informaron que las instalaciones dañadas ya no son seguras, por lo que se inició una campaña urgente para encontrar hogares de acogida temporales que puedan albergar a los perros mientras se realizan las reparaciones, estimadas en un plazo de dos a cuatro semanas.

Desde AHS Newark señalaron que, pese a la emergencia, el refugio continúa recibiendo perros en situación de calle, lo que ha generado una rápida saturación de los espacios disponibles. Por este motivo, hicieron un llamado a la comunidad para colaborar no solo ofreciendo hogares de tránsito, sino también mediante donaciones económicas destinadas a cubrir los costos de reconstrucción.

La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales luego de que el refugio difundiera imágenes de los daños. Los videos se viralizaron rápidamente, despertando una ola de solidaridad y múltiples ofrecimientos de ayuda por parte de la ciudadanía.

Entre los perros afectados se encuentra Bruno, un mestizo tipo bully de dos años, quien aún busca una familia de acogida.

Actualmente, se encuentra bajo tratamiento por un resfriado leve, por lo que se recomienda que sea recibido en un hogar donde sea la única mascota, a fin de evitar contagios.

Desde la institución destacaron el apoyo recibido hasta el momento y reiteraron la importancia de la colaboración comunitaria para garantizar el bienestar de los animales desplazados hasta que el refugio pueda volver a operar con normalidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Pitbull

Refugio

Colapso techo

Ayuda

Acogida

Colaboración

Adopción

Hogar

Familia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.