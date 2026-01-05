Colapso del techo de un refugio deja a decenas de perros en urgente búsqueda de hogares

Entre los perros afectados se encuentra Bruno, un mestizo tipo bully de dos años, quien aún busca una familia de acogida. Foto: @ahsnewark

Más de treinta perros alojados en el refugio Associated Humane Societies (AHS) de Newark, Nueva Jersey, debieron ser trasladados de urgencia luego de que el techo de una de las áreas del establecimiento colapsara a causa de la acumulación de nieve proveniente de un edificio vecino.

El incidente ocurrió la noche del 28 de diciembre, alrededor de las 22:30 horas, y afectó 32 perreras destinadas principalmente a perros de razas grandes.

Afortunadamente, no se registraron personas ni animales heridos. Sin embargo, las autoridades del refugio informaron que las instalaciones dañadas ya no son seguras, por lo que se inició una campaña urgente para encontrar hogares de acogida temporales que puedan albergar a los perros mientras se realizan las reparaciones, estimadas en un plazo de dos a cuatro semanas.

Desde AHS Newark señalaron que, pese a la emergencia, el refugio continúa recibiendo perros en situación de calle, lo que ha generado una rápida saturación de los espacios disponibles. Por este motivo, hicieron un llamado a la comunidad para colaborar no solo ofreciendo hogares de tránsito, sino también mediante donaciones económicas destinadas a cubrir los costos de reconstrucción.

La situación generó una fuerte repercusión en redes sociales luego de que el refugio difundiera imágenes de los daños. Los videos se viralizaron rápidamente, despertando una ola de solidaridad y múltiples ofrecimientos de ayuda por parte de la ciudadanía.

Entre los perros afectados se encuentra Bruno, un mestizo tipo bully de dos años, quien aún busca una familia de acogida.

Actualmente, se encuentra bajo tratamiento por un resfriado leve, por lo que se recomienda que sea recibido en un hogar donde sea la única mascota, a fin de evitar contagios.

Desde la institución destacaron el apoyo recibido hasta el momento y reiteraron la importancia de la colaboración comunitaria para garantizar el bienestar de los animales desplazados hasta que el refugio pueda volver a operar con normalidad.

