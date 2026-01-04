Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Perrito de 16 años con demencia canina conmueve al recordar su rutina nocturna

En las imágenes se observa a Max caminando por el pasillo rumbo a su cama, como hace cada noche a las 7:00 p. m.

04 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
El perro presenta diversos problemas de salud, entre ellos enfermedad vestibular, artritis, un tumor estomacal, ceguera y sordera.
El perro presenta diversos problemas de salud, entre ellos enfermedad vestibular, artritis, un tumor estomacal, ceguera y sordera.
Foto: @dogcrushboutique
Un video publicado en TikTok se ha vuelto viral al mostrar un entrañable momento protagonizado por Max, un perro de 16 años, cuya rutina nocturna ha conmovido a millones de personas. La grabación acumula cerca de 1,8 millones de visualizaciones y más de 350.000 “me gusta”.

En las imágenes se observa a Max caminando por el pasillo rumbo a su cama, como hace cada noche a las 7:00 p. m. Sin embargo, de manera inesperada, el perro se detiene y da media vuelta. Según explica el texto del video, el animal recordó que aún no había recibido su refrigerio nocturno.

El gesto resulta especialmente significativo, ya que Max padece síndrome de disfunción cognitiva canina, una condición similar a la demencia en los seres humanos.

Su dueña, Sandra Bond, residente en California, explicó a Newsweek que Max suele acostarse solo todas las noches, pero regresa por el pasillo cuando recuerda que le corresponde su “recompensa nocturna”.

El perro disfruta antes de dormir de un premio masticable elaborado con caldo de huesos, el cual, según Bond, lo mantiene tranquilo y satisfecho.

Especialistas en nutrición animal señalan que los Chorkies, al ser una raza pequeña, tienen un metabolismo rápido y un estómago reducido, por lo que requieren comidas pequeñas y frecuentes.

Asimismo, su alimentación debe incluir nutrientes esenciales y agua fresca, además de controles regulares de su estado corporal. La esperanza de vida promedio de esta raza se sitúa entre los 12 y 15 años, por lo que Max ha superado ampliamente ese rango.

Bond ha señalado que considera esta etapa como “años extra” y que procura aprovechar cada momento con Max y su hermana gemela, Pumpkin.

El peludo presenta diversos problemas de salud, entre ellos enfermedad vestibular, artritis, un tumor estomacal, ceguera y sordera. Aun así, su dueña afirma que vive el presente con plena atención, valorando los pequeños gestos cotidianos.

El video ha generado miles de comentarios de usuarios que comparten experiencias similares y reflexionan sobre el envejecimiento de sus mascotas.

Entre mensajes emotivos y otros cargados de humor, la historia de Max ha servido como recordatorio del profundo vínculo entre las personas y sus animales, así como de la ternura que se esconde en las rutinas más simples.

