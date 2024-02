¿Cómo corregir la agresividad de un perro?

¿Qué le puedo dar a mi perro para que no sea agresivo?

Para prevenir muchas situaciones de agresividad, lo importante, ante todo, es entender al animal, entender los códigos de comunicación que tiene la especie y que muchas personas pasan por alto. Lo que doy como consejo es investigar a la especie: cómo se comunica y qué señales de advertencia da.

¿Existen razas de perros más agresivas que otras?

No, hay que entender que la agresividad es natural en todas las especies, lo que cambia es el riego de la agresividad. Un perro de una raza pequeña puede ser más agresivo que un perro de una raza grande, aquí lo que hay que pensar es en el potencial de la mordida. Por ejemplo, no es lo mismo la mordida de un pinscher que la de un rottweiler. Definitivamente, el tema de la agresividad depende mucho de la educación y de la experiencia de vida que el perro ha tenido con su tutor. Yo considero que los potencialmente peligrosos no son los perros, sino los tutores.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los dueños de mascotas?

El error más frecuente es no entender los códigos de comunicación que tiene la especie. Nosotros los seres humanos somos especies muy verbales y solemos cometer muchos errores. Tratamos de explicarle al perro algo que nosotros deseamos en un lenguaje que no entiende. Yo le indico a las personas que simplifiquen al máximo el lenguaje verbal y más bien sean claros con el lenguaje corporal. Los perros son expertos en leer el lenguaje corporal.

