¿Cómo hacer que tu perro te vea como el alfa?

Varios propietarios de canes han experimentado la misma escena: llegan a su hogar y descubren que todo está hecho un desastre. Sus zapatos están en el suelo, su basura está volcada, y todo está destruido. En este momento, los dueños de animales de compañía comprenden que deben comenzar a establecer jerarquías y crear lógicas de respeto con sus mascotas.

Fredy Manrique, experto en comportamiento animal, le comentó a La Red Zoocial que se debe construir una confianza mutua basada en el respeto entre el perro y el dueño. Para ello, Manrique recomienda que se aplique el “entrenamiento en positivo”, es decir, entrenamiento basado en refuerzos, como comida, caricias y tonos de voz. De esta forma, los perros pueden aprender a sentarse, quedarse quietos y ser acariciados de manera tranquila. “El perro puede desarrollar confianza, empatía y liderazgo”, comenta el experto.

De hecho, el concepto de “alfa” está bastante cuestionado en el mundo del adiestramiento de perros, pues debe crearse una relación de confianza antes que una relación de imposición. Si, por ejemplo, una persona entra a un hogar y encuentra a un perro desconocido, el primer paso es aproximarse de manera tranquila, hablar de forma relajada y que en el entorno en que esté, la persona sea percibida como alguien confiable. Posteriormente, se deben brindar premios si los canes reproducen comportamientos que el dueño desea.

“Una de las cosas que suelo hacer es darle la orden de mirarme la cara, señalando mis ojos con mis dedos, porque de esta manera pierde el miedo de mirarme a la cara. Luego, si lo hace, le doy un premio, como un pedazo de pollo pequeño. Si el perro lo permite, lo puedo acariciar en la zona de las costillas. Si no lo permite, le digo que lo hizo bien. Después, me agacho, lo llamo y, si viene y obedece, le doy más premios”, explica el experto.

Fredy Manrique recomienda brindar órdenes de manera tranquila y que tengan una utilidad para el animal. Algunas personas les dan órdenes inútiles a los perros, como que se paren en dos patas. Esto puede generar dolor en ellos, especialmente aquellos que pueden tener displasia de cadera. “Hay que saber tocar al perro. No se le debe tocar encima de la cabeza, porque, o si no, a uno lo pueden agredir”, menciona Fredy Manrique.

Gritar al perro o intentar someterlo puede tener malos resultados. “Los canes que son demasiado necios o agresivos pueden ser controlados con un lazo en el cuello, para que no haga daño al propietario. Hay técnicas para poder lazos alrededor del cuerpo, para que el can no se lastime y no ataque a nadie”, explica Fredy Manrique.

Cabe resaltar que estos procesos son paulatinos, motivo por el cual no hay que intentar acelerarlos. Si el primer paso es la mirada en los ojos, después puede hacerse contacto físico, para, posteriormente, ganar la confianza con el dueño. “Algunos canes son demasiado agresivos o miedosos, lo que puede ralentizar su proceso de aprendizaje”, comenta el experto.

Para volverse el líder o volverse un tutor confiable para el animal, es esencial evitar el castigo físico o abuso, pues este genera daños físicos o emocionales que hacen que los vínculos emocionales con los animales se pierdan.

El portal Daily Puppy recomienda llevar a su perro a pasear, haciéndole entender que el humano está bajo control. Esto implica que el can camine detrás o al lado del ser humano en todas las ocasiones, y que sea controlado si se muestra desobediente.

Ignore a su can si es necesario. Esto le demuestra que los alborotos, el desorden o los daños a los muebles no están ocasionando lo que ellos buscan: llamar su atención.

Algunos canes pueden tener malos comportamientos debido a la ansiedad por separación, es decir, el temor excesivo que sienten al separarse de sus dueños. ¿Cómo saber si su mascota tiene este problema y cómo controlarlo?

Óscar Javier Vargas Peña, entrenador canino certificado y director operativo del centro de comportamiento animal Univerzoo, afirmó que las señales de esta condición pueden variar entre las mascotas. No obstante, a nivel general, hay tres conductas que indican que un animal tiene ansiedad por separación:

1. La vocalización inadecuada: ladridos, aullidos, gemidos o chillidos que ocurren cuando los animales se sienten solos o necesitan la compañía de su propietario.

2. Orinar o defecar de forma descontrolada en el hogar: es otra señal de la frustración que están experimentando los animales cuando se sienten abandonados. Ellos suelen hacerlo en lugares que podrían molestar a su propietario, como el sofá o la cama, porque creen que de esta manera su dueño volverá pronto para limpiar el desastre.

3. Dañar los espacios del hogar.

Es fundamental consultar a expertos en el tema, pues esta condición suele manifestarse de distintas formas en cada animal. No obstante, el entrenador canino Óscar Javier Vargas recomienda los siguientes pasos, para prevenir estos síntomas en los animales de compañía.

🐾 Intente conocer a los padres de su perro, su carácter y si han sufrido de ansiedad en el pasado.

🐾 No salude ni se despida de su animal de compañía.

🐾 Permítale pasar tiempo solo y disfrutando de un juguete, ya sea recreativo o comestible, sin que usted intervenga.

🐾 Asigne momentos de juego en donde la interacción con usted tenga un inicio y un final.

🐾 Visite al veterinario, para desarrollar un proceso de la mano de un profesional.

