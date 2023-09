¿Cómo nos manipulan los perros? Estas son sus principales estrategias

Un estudio explica que los rasgos faciales de los canes (especialmente, sus ojos), podrían haber evolucionado según la preferencia de los seres humanos. Foto: Freepik

Los canes pueden convertirse en una compañía incondicional para los amantes de animales, que sienten apoyo y cariño cada vez que se encuentran cerca de ellos. De hecho, su amor absoluto y ternura pueden transformarse en elementos que enternezcan a sus propietarios.

Un estudio publicado en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), una de las revistas científicas más completas del mundo, explica que los rasgos faciales de los canes (especialmente, sus ojos), podrían haber evolucionado según la preferencia de los seres humanos.

Como explica el American Kennel Club (AKC), una organización de defensa de los perros de pura raza fundada en 1884, cuando comenzó la cría selectiva de lobos para crear perros domésticos, los humanos criaron a los perros con el objetivo de realizar tareas, como la agricultura, el tirar trineos en temperaturas frías o mantener salvo a grupos de nómadas. Por ejemplo, se criaron tipos de galgos para perseguir presas a velocidades sorprendentemente rápidas y algunos mastines se domesticaron como protectores. No obstante, otro tipo de perros pudieron ser creados, subconscientemente, para ser lindos.

El estudio de la revista explica que, en el proceso de domesticación de los perros, sus expresiones faciales comenzaron a transformarse, para cumplir con los estándares de comunicación de los humanos.

Esto le permitió a los perros utilizar la comunicación humana de una forma que otro tipo de animales no habían logrado. Los investigadores creen que los ojos de cachorro que pueden utilizar los animales pudieron atraer más a los humanos y, por ello, tener una mayor tasa de selección.

El American Kennel Club entrevistó a Anne Burrows, autora del estudio y profesora de anatomía en la Universidad Duquesne. Ella le explicó a la organización que, según los datos recogidos, los perros levantan sus cejas con mayor frecuencia e intensidad que los lobos. “Realizamos un estudio hace cinco años, que analizó a varios perros en refugios. Los perros que hacen este tipo de movimiento solían ser más adoptados que los perros que no lo hacían”, le explicó la experta a AKC.

Otras estrategias, como el contacto visual, son esenciales para que los perros comuniquen cuando necesitan ayuda o apoyo por parte de sus propietarios. Este estudio también sugiere que los humanos podrían preferir a perros que tienen estructuras faciales y anatómicas infantiles, como ojos más grandes, menor tamaño corporal, una frente más extensa, entre otros.

Otro elemento esencial del estudio es que explica que los perros domésticos, con excepción del husky siberiano, contaban con los músculos faciales para realizar los famosos “ojos de cachorro”, o una expresión de ternura que les permite convencer a sus dueños de realizar algo cuando sus mascotas tienen una necesidad.

En conversación con La Red Zoocial, Carlos Cifuentes –médico veterinario del Pet Food Institute, aseguró que este tipo de comportamientos no son dañinos ni negativos, pues les permiten a los animales mostrar una necesidad, como el hambre, el frío o algún tipo de enfermedad que los está afectando.

Carlos Cifuentes asegura que la pregunta “¿cómo nos manipulan los perros?”, tiene un trasfondo etológico, debido a que es un asunto muy comportamental. Sin embargo, aclara que estos animales pueden obtener –de quienes están en su entorno– lo que desean, sin necesidad de acudir a la manipulación.

Así que se debe comprender la personalidad del canino antes de llegar a conjeturas para diferencias de estados de capricho y enfermedades. “Si un humano no se da cuenta o no atiende sus peticiones, si el perro está enfermo, el padecimiento puede avanzar y puede poner en riesgo la vida. Todos estos comportamientos deben ser objeto de la atención del cuidador y si un perro cambia de comportamiento de un día para otro, es importantísimo llevarlo al médico veterinario”, concluyó el experto.

