Inti fue rescatado en una estación de TransMilenio, ahora busca un hogar

Inti necesita con urgencia un hogar de paso mientras encuentra una familia definitiva. Foto: Cortesía

En la estación de TransMilenio de Marsella, en Bogotá, un perrito fue visto deambulando entre los pasajeros, acercándose a las personas con la esperanza de encontrar refugio. El pasado 22 de agosto, su historia cambió cuando fue rescatado por Liliana Pulido Chaves, rescatista independiente que se encontraba en el lugar.

El perro, ahora llamado Inti, que en lengua muisca significa “sol”, intentaba subirse a un articulado cuando fue recogido. En un primer momento, se pensó que podía estar extraviado, por lo que su imagen fue compartida en redes sociales. Sin embargo, nadie preguntó por él.

Liliana lo llevó a una jornada de esterilización, y allí, otra rescatista le confirmó que el perro había sido visto anteriormente en el sector de Patio Bonito, donde, según testigos, habría sido golpeado y ahuyentado con agua por comerciantes locales. Todo indica que, en algún momento, habría abordado un bus de TransMilenio y llegado por su cuenta hasta la estación de Marsella.

Pese a sus difíciles días en la calle, Inti ha demostrado ser un perro noble, sociable y muy inteligente. Se lleva bien con gatos, convive con otros perros, es aseado y disfruta jugar. Su comportamiento refleja la resiliencia de muchos animales que, a pesar del maltrato, continúan confiando en los seres humanos.

Actualmente, Inti no cuenta con un hogar de paso y necesita con urgencia un lugar seguro donde pueda estar mientras se encuentra una familia definitiva que lo adopte.

Quienes deseen ofrecerle un hogar temporal o brindar ayuda pueden comunicarse al número 317 480 0165.

