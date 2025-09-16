No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Rescatan a mono cariblanco con graves deformidades causadas por el cautiverio

Junto al mono cariblanco, dos loras en condición crítica también fueron rescatadas y trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) para recibir atención veterinaria.

16 de septiembre de 2025 - 07:30 p. m.
El diagnóstico del mono revela un cuadro de raquitismo avanzado, producto de la falta de nutrientes esenciales durante su crecimiento.
Foto: @CARCDMB
Un operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Policía Ambiental permitió el rescate de tres animales silvestres que eran mantenidos en condiciones críticas dentro de una vivienda en el barrio Morrorico, al oriente de Bucaramanga, Santander. El caso más alarmante fue el de un mono cariblanco (Cebus versicolor), que presentaba severas deformidades óseas debido a una prolongada desnutrición y maltrato en cautiverio.

Junto al primate, las autoridades también hallaron a dos aves: una lora frente azul (Amazona amazónica) y una lora frente amarilla (Amazona ochrocephala), que fueron trasladadas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB, donde reciben atención veterinaria especializada.

El diagnóstico del mono cariblanco revela un cuadro de raquitismo avanzado, producto de la falta de nutrientes esenciales durante su crecimiento. Según el médico veterinario Juan Sebastián Mejía, especialista del CAV, “el animal tiene afectado todo su sistema óseo, lo que le impedirá desarrollarse de manera normal. Esta condición es irreversible y su pronóstico de liberación es desfavorable”.

Actualmente, el primate recibe tratamiento médico, sesiones de fisioterapia y cuidados clínicos continuos, aunque los expertos advierten que su recuperación total no será posible y deberá permanecer bajo cuidado humano permanente.

Las dos loras, en cambio, están siendo valoradas con la esperanza de que puedan ser rehabilitadas y, eventualmente, devueltas a su entorno natural.

Desde la CDMB hicieron un llamado a la ciudadanía para no participar en el tráfico ni la tenencia ilegal de fauna silvestre, una práctica que no solo constituye un delito ambiental, sino que también condena a los animales a padecimientos físicos y emocionales que, en muchos casos, resultan irreversibles.

“Estos animales son víctimas de un comercio ilegal que los priva de su hábitat, los somete a condiciones insalubres y les causa daños permanentes. Muchos de ellos nunca podrán volver a la naturaleza”, señaló Mejía.

La autoridad ambiental invitó a la comunidad a reportar cualquier situación de riesgo o tenencia de fauna silvestre a través del Grupo Élite Ambiental (GEA) al número 318 706 98 66, o a la línea de atención de la Policía Nacional 123.

