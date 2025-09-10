No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Con solo tres años, Bethoveen regresa a la fundación después de tres abandonos

Con tres años de edad, tamaño grande y ya castrado, Bethoveen espera la oportunidad de un hogar para siempre.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
10 de septiembre de 2025 - 04:37 p. m.
Sus adoptantes argumentaron dificultades económicas, aunque la organización asegura que el perro mostraba señales de descuido y enfermedad.
Sus adoptantes argumentaron dificultades económicas, aunque la organización asegura que el perro mostraba señales de descuido y enfermedad.
Foto: Fundacion San Roque Lucila Carmona
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación San Roque informó que Bethoveen, un perro de tres años, volvió a su cuidado por tercera vez, después de haber sido entregado en adopción en distintas ocasiones y devuelto bajo diferentes excusas.

El 5 de febrero de 2023 llegó por primera vez, cuando su familia inicial lo entregó alegando que había crecido demasiado y no tenían espacio ni tiempo para él. El 13 de marzo del mismo año fue dado en adopción, pero tres meses después regresó de nuevo. En octubre de 2023 tuvo otra oportunidad con una nueva familia; sin embargo, el 9 de septiembre de 2025 volvió otra vez a la fundación.

Vínculos relacionados

¿Qué es el canicross? El deporte que une a perros y humanos gana fuerza en el país
Sin reglas claras: el transporte público sigue siendo un riesgo para los animales
“Perra vida”: la serie que revela lo que los perros callan sobre Colombia

Esta vez, sus adoptantes argumentaron dificultades económicas, aunque la organización asegura que el perro mostraba señales de descuido y enfermedad.

Bethoveen fue encontrado en estado de desnutrición grave y con deshidratación del 8%, lo que confirma que llevaba varios días sin recibir alimento ni agua. “Nos duele en el alma luchar tanto por ellos para que terminen en ese estado”, señaló la fundación en su comunicado, donde también aseguró que la familia incluso manifestó que lo dejaría abandonado.

Ahora, la fundación busca un hogar definitivo para el peludo, al que describen como un perro noble, de tamaño grande, tres años de edad, castrado y que no convive con otros animales. El llamado es a encontrar una familia con espacio, tiempo, recursos y, sobre todo, amor para que Bethoveen no vuelva a sufrir un abandono.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Adopción

Devuelto

Rescate

Desnutrición

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar