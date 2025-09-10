Con solo tres años, Bethoveen regresa a la fundación después de tres abandonos

Sus adoptantes argumentaron dificultades económicas, aunque la organización asegura que el perro mostraba señales de descuido y enfermedad. Foto: Fundacion San Roque Lucila Carmona

La Fundación San Roque informó que Bethoveen, un perro de tres años, volvió a su cuidado por tercera vez, después de haber sido entregado en adopción en distintas ocasiones y devuelto bajo diferentes excusas.

El 5 de febrero de 2023 llegó por primera vez, cuando su familia inicial lo entregó alegando que había crecido demasiado y no tenían espacio ni tiempo para él. El 13 de marzo del mismo año fue dado en adopción, pero tres meses después regresó de nuevo. En octubre de 2023 tuvo otra oportunidad con una nueva familia; sin embargo, el 9 de septiembre de 2025 volvió otra vez a la fundación.

Esta vez, sus adoptantes argumentaron dificultades económicas, aunque la organización asegura que el perro mostraba señales de descuido y enfermedad.

Bethoveen fue encontrado en estado de desnutrición grave y con deshidratación del 8%, lo que confirma que llevaba varios días sin recibir alimento ni agua. “Nos duele en el alma luchar tanto por ellos para que terminen en ese estado”, señaló la fundación en su comunicado, donde también aseguró que la familia incluso manifestó que lo dejaría abandonado.

Ahora, la fundación busca un hogar definitivo para el peludo, al que describen como un perro noble, de tamaño grande, tres años de edad, castrado y que no convive con otros animales. El llamado es a encontrar una familia con espacio, tiempo, recursos y, sobre todo, amor para que Bethoveen no vuelva a sufrir un abandono.

