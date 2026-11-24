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La Fundación Por amor a Rocky presentó el caso de Conchita, una perrita sénior de casi 12 años que requiere un hogar de paso o una familia definitiva tras superar un difícil proceso de recuperación.
Según informó la organización, Conchita fue abandonada en Santa Marta por unos ciudadanos extranjeros mientras se encontraba en estado de gestación. Al momento de su rescate, presentaba un delicado estado de salud debido a su edad y a una afección cutánea crónica, situación que lamentablemente impidió que sus crías sobrevivieran.
Gracias a la atención recibida, la perrita ha evolucionado favorablemente y hoy goza de buena salud. Para mantener su bienestar, únicamente necesita recibir dos baños medicados a la semana y la aplicación tópica de crema hidratante Lubriderm.
Desde la fundación hacen un llamado a la ciudadanía para encontrarle un espacio temporal mientras concreta su adopción definitiva. Quienes deseen postularse para brindarle un hogar pueden comunicarse directamente a través de la cuenta de Instagram @rockyadopcion.
Asimismo, la organización recordó que el rescate y rehabilitación de animales en situación de vulnerabilidad es posible gracias a los aportes de la comunidad. Si usted desea apoyar la labor de la Fundación Por amor a Rocky, puede realizar sus donaciones a través de los siguientes canales oficiales:
- Llave, Transfiya, DaviPlata o Nequi: 3193020540 (a nombre de She Sai)
- Bancolombia (Cuenta de ahorros): 10099996264
- Davivienda (Cuenta de ahorros): 488403739128
- PayPal: paypal.me/rockydonacion
- Tarjeta débito o crédito: bit.ly/rockydonacion
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