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Conductor de bus lleva a sus perros al trabajo para evitar que se queden llorando en casa

Los cachorros se adaptaron con facilidad a la dinámica y actualmente acompañan a Saúl en su rutina diaria.

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26 de junio de 2026 - 07:00 p. m.
Los animales fueron abandonados por un vecino y ahora acompañan diariamente al conductor en sus rutas de servicio.
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Foto: miniespinstories
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Saúl, un conductor de autobús de servicio colectivo que vive solo en México, ha captado la atención de su comunidad tras decidir llevar a sus dos mascotas a bordo del vehículo durante sus jornadas laborales. Los animales habían sido abandonados previamente por un vecino en el sector donde reside.

Según los reportes, cada vez que el cuidador salía a trabajar, los cachorros manifestaban conductas de ansiedad y temor debido al desamparo que vivieron. Ante la falta de experiencia en la crianza de animales, el conductor inicialmente tuvo dudas sobre cómo proceder o el impacto que la soledad generaba en el bienestar de los animales.

Finalmente, para evitar dejarlos solos en la vivienda, optó por integrarlos a sus recorridos diarios bajo la condición de que mantuvieran un buen comportamiento dentro de la unidad de transporte.

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Los cachorros se adaptaron con facilidad a la dinámica del vehículo y actualmente acompañan a Saúl en su rutina diaria y permanecen en silencio al lado de su asiento durante las horas de trayecto, sin generar inconvenientes en la prestación del servicio.

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