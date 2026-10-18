A partir del próximo 23 de octubre, cerca de 360 personas mayores de la capital participarán en "Cuidadores de la Sabiduría", un programa pionero que combina la terapia canina con el apoyo emocional, cognitivo y social para esta población. Las comunidades El Bosque (Engativá) y Hogar Santa María (Suba) se convertirán en los primeros escenarios donde los adultos mayores realizarán dinámicas de estimulación de la memoria, intercambio de historias y actividades lúdicas guiadas.

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Conozca el nuevo programa que reúne a adultos mayores y perros de terapia en Bogotá

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Fundación Instintos y la firma ANNAR Diagnóstica Import S.A.S., se fundamenta en el concepto de One Welfare (Bienestar Compartido). Bajo esta filosofía, el proyecto busca un beneficio mutuo: mientras los adultos mayores fortalecen su dimensión afectiva, perros rescatados de la Unidad de Cuidado Animal (UCA) reciben entrenamiento especializado, afecto y socialización.

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El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, destacó que las dinámicas contarán con acompañamiento profesional permanente para garantizar altos estándares de seguridad, higiene y descanso para ambas partes. Asimismo, la entidad precisó que los caninos han atravesado un riguroso proceso de caracterización y selección previa para desempeñar su rol de manera segura.

Dado el carácter piloto de la propuesta, las instituciones involucradas documentarán y evaluarán cada una de las jornadas con el objetivo de consolidar aprendizajes que permitan replicar este modelo de interacción humanitaria y animal en otras localidades del Distrito.

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