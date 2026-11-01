 

Publicidad

Conozca la “Montaña Perrito”: curiosa formación rocosa que se volvió viral en redes sociales

El fenómeno cobró notoriedad después de que un diseñador originario de Shanghái advirtiera la tierna figura en una fotografía capturada por casualidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
La silueta de la colina desciende hacia las orillas del río Yangtsé en el condado de Zigui (China).
Foto: Yang yang

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En el condado de Zigui, situado en la provincia china de Hubei, se encuentra una formación montañosa que ha causado asombro en internet debido a su extraordinario parecido con un cachorro recostado.

La cresta de la montaña desciende de manera sutil hacia las orillas del río Yangtsé, lo que dibuja la silueta exacta de un perro que descansa con la cabeza apoyada con tranquilidad cerca del agua.

Un fenómeno viral

Este singular fenómeno cobró notoriedad después de que un diseñador originario de Shanghái advirtiera la tierna figura en una fotografía capturada por casualidad. A raíz de este hallazgo, el sitio fue denominado popularmente como la “Montaña Perrito”.

Desde entonces, el lugar se ha convertido en un punto de interés turístico al que acuden miles de visitantes para fotografiarse junto a sus propias mascotas frente a la imponente colina.

Le puede interesar

Perros

Mimosa fue rescatada en una vía rural, completó su recuperación y busca un hogar

Perros

Murió Molly, la perrita que saltó de un piso 5 durante un incendio

Perros

Fundación busca donaciones urgentes para operar a un perro con un tumor en una pata

Este tipo de acontecimientos refleja cómo las historias con temática animal ganan cada vez más terreno y resonancia entre quienes comparten un profundo amor por los animales. En la actualidad, las plataformas digitales facilitan que un detalle curioso capturado de forma espontánea trascienda fronteras y conmueva a audiencias globales. Para los entusiastas de las mascotas, estos descubrimientos representan una conexión especial con la naturaleza, consolidando a los animales y su simbolismo como un motor constante de asombro y comunidad en el entorno virtual.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Animales

China

El Espectador

Estilo de Vida

La Red Zoocial

Mascotas

Noticias hoy

Perros

Redes sociales

Viral
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido