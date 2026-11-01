Conozca la “Montaña Perrito”: curiosa formación rocosa que se volvió viral en redes sociales

Este singular fenómeno cobró notoriedad después de que un diseñador originario de Shanghái advirtiera la tierna figura en una fotografía capturada por…

La cresta de la montaña desciende de manera sutil hacia las orillas del río Yangtsé, lo que dibuja la silueta exacta de un perro que descansa con la cabeza apoyada con tranquilidad cerca del agua.

En el condado de Zigui, situado en la provincia china de Hubei, se encuentra una formación montañosa que ha causado asombro en internet debido a su extraordinario parecido con un cachorro recostado.

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Este singular fenómeno cobró notoriedad después de que un diseñador originario de Shanghái advirtiera la tierna figura en una fotografía capturada por casualidad. A raíz de este hallazgo, el sitio fue denominado popularmente como la “Montaña Perrito”.

Desde entonces, el lugar se ha convertido en un punto de interés turístico al que acuden miles de visitantes para fotografiarse junto a sus propias mascotas frente a la imponente colina.

Este tipo de acontecimientos refleja cómo las historias con temática animal ganan cada vez más terreno y resonancia entre quienes comparten un profundo amor por los animales. En la actualidad, las plataformas digitales facilitan que un detalle curioso capturado de forma espontánea trascienda fronteras y conmueva a audiencias globales. Para los entusiastas de las mascotas, estos descubrimientos representan una conexión especial con la naturaleza, consolidando a los animales y su simbolismo como un motor constante de asombro y comunidad en el entorno virtual.

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