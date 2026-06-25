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Convocan a marcha para exigir que la perrita mutilada Canela no sea devuelta a sus dueños

Durante las fiestas fin de año, un petardo explotó en el hocico de la perrita, causándole la pérdida total de su mandíbula.

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25 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Exigen que la perrita mutilada no vuelva al mismo hogar.
Exigen que la perrita mutilada no vuelva al mismo hogar.
Foto: misionesonline
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Una fuerte ola de indignación social ha llevado a vecinos, rescatistas y defensores de los derechos de los animales a movilizarse frente al Palacio de Justicia de Luque, Paraguay.

El objetivo de la protesta es frenar una resolución judicial que ordena la devolución de Canela, perrita que sobrevivió a una severa mutilación, a la familia que la custodiaba cuando ocurrió el incidente.

El caso se remonta a las festividades de fin de año, momento en que un petardo explotó en el hocico de la peluda, causándole la pérdida total de su mandíbula. Tras la viralización del hecho y el repudio generalizado, una organización protectora asumió de inmediato el rescate, costeando la internación, las cirugías y el complejo proceso de rehabilitación que le salvó la vida.

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La posibilidad de que Canela regrese al entorno donde sufrió la agresión ha desatado el rechazo de las organizaciones civiles, quienes argumentan que la integridad del animal volvería a estar en riesgo.

Actualmente, Canela es considerada un emblema nacional en la lucha contra el uso de pirotecnia y la desprotección animal en Paraguay. Los organizadores de la marcha exigen a los magistrados revisar el fallo y priorizar el bienestar de la perrita, cuya recuperación física y emocional costó meses de esfuerzo colectivo.

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