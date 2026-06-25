Convocan a marcha para exigir que la perrita mutilada Canela no sea devuelta a sus dueños

Exigen que la perrita mutilada no vuelva al mismo hogar. Foto: misionesonline

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Una fuerte ola de indignación social ha llevado a vecinos, rescatistas y defensores de los derechos de los animales a movilizarse frente al Palacio de Justicia de Luque, Paraguay.

El objetivo de la protesta es frenar una resolución judicial que ordena la devolución de Canela, perrita que sobrevivió a una severa mutilación, a la familia que la custodiaba cuando ocurrió el incidente.

El caso se remonta a las festividades de fin de año, momento en que un petardo explotó en el hocico de la peluda, causándole la pérdida total de su mandíbula. Tras la viralización del hecho y el repudio generalizado, una organización protectora asumió de inmediato el rescate, costeando la internación, las cirugías y el complejo proceso de rehabilitación que le salvó la vida.

La posibilidad de que Canela regrese al entorno donde sufrió la agresión ha desatado el rechazo de las organizaciones civiles, quienes argumentan que la integridad del animal volvería a estar en riesgo.

Actualmente, Canela es considerada un emblema nacional en la lucha contra el uso de pirotecnia y la desprotección animal en Paraguay. Los organizadores de la marcha exigen a los magistrados revisar el fallo y priorizar el bienestar de la perrita, cuya recuperación física y emocional costó meses de esfuerzo colectivo.

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