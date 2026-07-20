Crearon un jardín para despedir a Muelitas, la perrita más querida de un colegio en Funza

Muelitas encontró en la Institución Educativa Bicentenario un hogar, donde recibió el cuidado y el cariño de estudiantes, docentes y colaboradores. Foto: Bioparque Funbra

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La comunidad educativa de la Institución Educativa Técnica El Bicentenario Bicentenario, en Funza, Cundinamarca, despidió recientemente a Muelitas, una perrita que durante años hizo parte de la vida cotidiana del colegio y del municipio.

La historia fue compartida por el Bioparque Funbra, fundación sin ánimo de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y protección de animales en condición de vulnerabilidad, maltrato o abandono. A través de sus redes sociales, la organización confirmó el fallecimiento de la perrita y recordó el impacto que tuvo en estudiantes, docentes, trabajadores y habitantes del municipio.

“Hoy despedimos con profunda tristeza a Muelitas, una perrita que dejó una huella imborrable en el corazón de toda una comunidad”, escribió la fundación en la publicación.

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Según relató Funbra, hace varios años una rescatista y animalista llamada Rocío gestionó para que Muelitas pudiera permanecer en el lugar que ella había escogido como hogar: la Institución Educativa Bicentenario. Allí encontró un espacio seguro donde recibió una casita, alimentación, atención veterinaria y el afecto de quienes compartían con ella diariamente, mientras Rocío continuó pendiente de su bienestar y de todas sus necesidades.

La fundación también agradeció el compromiso de la institución educativa por permitir que la perrita permaneciera en el plantel y por convertir su presencia en una oportunidad para enseñar valores como el respeto, la compasión y el cuidado hacia los animales.

“Muelitas deja un legado que va más allá de su historia, nos enseña que el bienestar animal no depende de una sola persona, sino del compromiso de toda una comunidad”, destacó el Bioparque Funbra.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varias personas compartieron recuerdos sobre la perrita en las redes sociales de la fundación. Muchos la recordaron como una compañera inseparable de la comunidad educativa y una presencia habitual en los pasillos del colegio.

“Siempre recordaré a Muelas. Me acompañó cuando era docente de la sede María Inmaculada y la señora Rocío, como siempre, cuidando de los animalitos”, escribió una usuaria.

Otros evocaron el carácter particular de la perrita, que con los años también se ganó un lugar especial entre quienes la conocieron. “Inolvidable Muelitas, nos mordió a más de uno, no le gustaba que le tocaran las orejas”, comentó otra persona con humor y nostalgia.

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También hubo mensajes de quienes compartieron largas jornadas junto a ella. “Gracias, Muelas, por tu compañía en tantas noches de trasnocho. Quedas en el corazón de muchos que te conocimos”, escribió otro usuario. Incluso algunos vecinos recordaron las travesuras que hacían parte de su personalidad. “¿Y ahora quién va a salir a corretear y espantar a mis perritos? Por siempre, Muelitas gruñona”, señaló otra usuaria.

Como homenaje, la comunidad creó un jardín en su memoria, un espacio que busca mantener vivo el recuerdo de la perrita que encontró un hogar gracias al esfuerzo colectivo. Su historia se ha convertido en un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre rescatistas, instituciones y ciudadanos puede transformar la vida de un animal y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos de una comunidad.

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