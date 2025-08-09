¿Cuál es la raza de perro más inteligente del mundo?

El border collie ha sido considerado el perro más inteligente por su memoria y obediencia, pero un estudio reciente sugiere que la inteligencia canina va más allá de una sola raza o habilidad. Foto: Pexels - Helena Lopes - Pexels

Saber qué tan inteligente es un perro no solo despierta la curiosidad de quienes conviven con ellos, sino que también ha sido motivo de estudio por parte de científicos en todo el mundo. Desde seguir órdenes básicas hasta resolver problemas complejos, los perros han demostrado tener habilidades cognitivas sorprendentes. Pero, ¿cuál es la raza más inteligente? Aunque durante años se han propuesto listas basadas en obediencia o capacidad de aprendizaje, una reciente investigación científica sugiere que la inteligencia canina es mucho más diversa y difícil de clasificar de lo que se creía.

Durante años, el border collie ha sido considerado el perro más inteligente del mundo. Su capacidad de aprendizaje, memoria y obediencia lo ha mantenido en la cima de numerosos rankings. Sin embargo, un estudio reciente realizado por la Universidad de Helsinki y publicado en la revista Scientific Reports (Nature) plantea una visión más compleja: la inteligencia canina no se limita a una sola raza, ni puede definirse con un único tipo de prueba.

La investigación evaluó a más de mil perros de 13 razas distintas a través de una batería de exámenes cognitivos llamada smartDOG. Las pruebas medían habilidades como la memoria, el control de impulsos, la comprensión de gestos humanos, la resolución de problemas espaciales y el comportamiento social.

De acuerdo con los resultados, el pastor belga malinois, una raza utilizada frecuentemente en tareas policiales y de seguridad, fue la que obtuvo el mejor desempeño general, destacando especialmente en pruebas de comprensión gestual y resolución de problemas. El border collie, fiel a su reputación, también mostró habilidades sobresalientes, especialmente en control inhibitorio y tareas espaciales.

El estudio reveló que cada raza tiene fortalezas específicas. Por ejemplo, los labradores retriever y golden retriever, razas populares por su carácter dócil y amigable, mostraron mayor habilidad en pruebas sociales, como la interpretación de gestos humanos, pero tuvieron resultados más bajos en tareas de autocontrol o lógica espacial.

Por eso, en lugar de proclamar una única raza como la más inteligente, los investigadores enfatizan que la inteligencia canina es multidimensional y está influenciada por factores genéticos, ambientales y de crianza. Así, más que buscar al más inteligente, el estudio invita a comprender las capacidades únicas de cada perro, dependiendo de su historia evolutiva y el contexto en el que fue educado.

