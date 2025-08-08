No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

La valentía de Muñeco: el perro que protegió a un joven en robo armado en Ibagué

Un joven fue atacado por dos hombres en la puerta de un parqueadero, pero gracias a un perro criollo pudo huir y salvar su vida.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
08 de agosto de 2025 - 08:41 p. m.
Muñeco fue adoptado por los trabajadores del parqueadero en 2019.
Muñeco fue adoptado por los trabajadores del parqueadero en 2019.
Foto: X: @plataformaALTO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El pasado 5 de agosto, un intento de robo en un parqueadero público de Ibagué pudo haber terminado en una tragedia, pero la valentía de un perro criollo llamado Muñeco evitó que esto sucediera.

En horas de la madrugada, un joven esperaba en la puerta del parqueadero a que le abrieran para sacar su motocicleta. De manera sorpresiva, dos hombres armados se acercaron con la intención de robarlo. Durante el violento ataque, el joven fue apuñalado en seis ocasiones, poniendo en grave riesgo su vida.

Vínculos relacionados

Judicializan a domiciliario acusado de causar la muerte de perro bulldog en Suba
8 de agosto, Día del Gato en Colombia: ¿cómo hacer feliz a su felino hoy?
Critican el nombre de una perrita y le arrebatan la oportunidad de ser adoptada

La situación cambió cuando Muñeco, el perro criollo que hace las veces de cuidador del parqueadero, intervino para defender al joven. Sin dudarlo, el perro atacó a los ladrones, generando suficiente distracción para que la víctima pudiera escapar y pedir ayuda.

Medios locales informaron que Muñeco sufrió una herida en la oreja durante la confrontación, aunque su estado no es grave. Por su parte, el joven se encuentra estable y recibiendo atención médica tras el brutal ataque.

Gracias a la valentía del perro y la rápida reacción del joven, la Policía fue alertada de inmediato. Uno de los agresores fue capturado en el lugar, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del segundo involucrado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Robo

Ibagué

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar