La valentía de Muñeco: el perro que protegió a un joven en robo armado en Ibagué

El pasado 5 de agosto, un intento de robo en un parqueadero público de Ibagué pudo haber terminado en una tragedia, pero la valentía de un perro criollo llamado Muñeco evitó que esto sucediera.

En horas de la madrugada, un joven esperaba en la puerta del parqueadero a que le abrieran para sacar su motocicleta. De manera sorpresiva, dos hombres armados se acercaron con la intención de robarlo. Durante el violento ataque, el joven fue apuñalado en seis ocasiones, poniendo en grave riesgo su vida.

La situación cambió cuando Muñeco, el perro criollo que hace las veces de cuidador del parqueadero, intervino para defender al joven. Sin dudarlo, el perro atacó a los ladrones, generando suficiente distracción para que la víctima pudiera escapar y pedir ayuda.

Medios locales informaron que Muñeco sufrió una herida en la oreja durante la confrontación, aunque su estado no es grave. Por su parte, el joven se encuentra estable y recibiendo atención médica tras el brutal ataque.

Gracias a la valentía del perro y la rápida reacción del joven, la Policía fue alertada de inmediato. Uno de los agresores fue capturado en el lugar, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del segundo involucrado.

