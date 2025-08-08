No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Cuál es el mejor lugar para poner la cama de un perro?

Le contamos cómo la temperatura, el ruido y otros factores influyen en el descanso y el bienestar de su mascota.

08 de agosto de 2025 - 10:09 p. m.
Escoja una cama cómoda, segura y que se adapte al tamaño de su perro.
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash
En casa, es común que los perros duerman en diferentes lugares: en la cama de sus dueños, en el sofá o incluso en el piso. Sin embargo, esto no significa que no necesiten un espacio seguro, cómodo y fijo para descansar.

Para ayudarle a elegir el lugar adecuado para la cama de su perro, el centro veterinario VetRelieve recomienda tener en cuenta cinco factores clave:

  1. Preferencias de su mascota: cada perro tiene su lugar favorito para descansar. Algunos prefieren estar cerca de su familia, mientras que otros buscan un espacio aislado y silencioso. Observe dónde pasa más tiempo su perro y tome nota de sus espacios favoritos en la casa para elegir el sitio ideal.
  2. Edad y salud del perro: la condición física y el estado de salud son determinantes para elegir el lugar de descanso. Los perros mayores, con problemas de movilidad, se benefician de tener la cama en el primer piso, para evitar subir escaleras. VetRelieve también recomienda ubicar la cama en zonas cálidas, ya que ayudan a aliviar las articulaciones envejecidas y evitar rigidez durante la noche. Si su perro comienza a mostrar signos de incomodidad, considere cambiar el lugar para mejorar su calidad de vida.
  3. Ruido: aunque los perros pueden adaptarse a ciertos ruidos, los sonidos fuertes y repentinos pueden causarles estrés. Evite colocar la cama cerca de electrodomésticos ruidosos, como lavadoras o televisores, para que su perro pueda descansar tranquilo.
  4. Temperatura: el lugar debe estar protegido de corrientes de aire y alejado de rejillas de ventilación que puedan causarle incomodidad. Además, evite que la cama reciba luz solar directa, ya que el calor excesivo podría provocarle un golpe de calor, un problema grave para su salud.
  5. Seguridad y accesibilidad: evite zonas con mucho tránsito o donde pueda sentirse vulnerable. Asegúrese de que no haya objetos peligrosos cerca y que el espacio sea cómodo para que pueda levantarse y acostarse sin dificultades.

Elegir correctamente el sitio para la cama de su perro es fundamental para su bienestar y descanso. Tener en cuenta estos factores le permitirá crear un espacio ideal, donde su compañero se sienta protegido, cómodo y feliz.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

