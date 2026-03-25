Pareja se casó en una clínica veterinaria para que su perrita con cáncer pudiera ser testigo

La perrita dejó su huella en el certificado de matrimonio como testigo. Foto: Alexandria Eckhart

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En Brighton, Colorado, Estados Unidos, una pareja decidió transformar una situación compleja en uno de los momentos más significativos de su vida. Se trata de Randy y Alexandria Eckhart, quienes se casaron en un hospital veterinario para que su perrita Bella Rose, diagnosticada con cáncer terminal, pudiera ser testigo de su matrimonio.

De acuerdo con información del portal de noticias local KMGH Denver7, la historia comenzó pocos días antes de la boda que la pareja tenía planeada en Nuevo México. Durante una visita al médico veterinario, Bella Rose, de ocho años, fue diagnosticada con dos tumores de gran tamaño, lo que cambió por completo los planes.

El deterioro de la salud de su mascota llevó a los Eckhart a replantear lo que habían planeado. En lugar de continuar con la ceremonia programada, optaron por permanecer junto a su perrita en la clínica veterinaria, donde pasaba sus últimos días.“Ella fue una parte muy importante de nuestras vidas y tenerla en nuestra boda fue fundamental para nosotros”, afirmó Alexandria Eckhart a KMGH.

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En medio de la incertidumbre, la pareja encontró una alternativa que les permitió cumplir su deseo. En el estado de Colorado existe una normativa que permite contraer matrimonio sin la necesidad de un oficiante ni testigos formales, lo que abrió la posibilidad de elegir libremente quién acompañaría ese momento.

Fue así como decidieron convertir la clínica veterinaria en el escenario de su boda. Allí, rodeados del personal médico y de su perrita, Randy y Alexandria formalizaron su unión. Bella Rose no solo estuvo presente, sino que tuvo el rol simbólico de estampar la huella de su pata como “firma” en el certificado de matrimonio. “Fuimos, sacamos la licencia y dijimos ‘Hagámoslo en la veterinaria, así nos aseguramos de que Bella esté’”, relató Randy Eckhart al medio.

Poco tiempo después de la ceremonia, Bella Rose falleció, dejando un vacío profundo en el hogar. Sin embargo, los Eckhart dijeron que encontraron una nueva forma de sanar. Tiempo después adoptaron a Teddy, un cachorro salchicha de pelo largo. “La casa estaba tan vacía y silenciosa y la forma en que lo encontramos me hace sentir que Bella lo envió”, expresó Alexandria.

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Cabe destacar que Colorado forma parte de los estados en Estados Unidos donde una mascota puede ser considerada testigo en una boda, gracias a la flexibilidad de sus leyes matrimoniales.

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