No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Daniel Samper Ospina y Serafín: la historia del perro que inspiró su nueva novela

En sus páginas reflexiona sobre el valor de la empatía y los prejuicios hacia los animales con condiciones físicas particulares.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
05 de septiembre de 2025 - 07:21 p. m.
Serafín había sido descartado en repetidas campañas de adopción debido a su alopecia, una condición que hacía que pocos se interesaran en él.
Serafín había sido descartado en repetidas campañas de adopción debido a su alopecia, una condición que hacía que pocos se interesaran en él.
Foto: Los hombres si lloran podcast
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La más reciente faceta literaria de Daniel Samper Ospina no nació en las redacciones ni frente a una cámara, sino en el recuerdo íntimo de Serafín, un perro que marcó su vida. El periodista, humorista y creador de contenido narró en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, cómo la llegada y posterior partida de su mascota inspiraron su novela: El perro que nadie quería adoptar.

Serafín había sido descartado en repetidas campañas de adopción debido a su alopecia, una condición que hacía que pocos se interesaran en él. Samper conoció su historia en 2019 y, conmovido por la indiferencia hacia el animal, expresó su deseo de adoptarlo, aunque en casa ya convivían cinco mascotas. La decisión terminó tomándola su esposa e hijas, quienes sorprendieron al periodista al entregarle al perro con un moño como símbolo de bienvenida.

Vínculos relacionados

El muñeco que salvó a Gus de su ansiedad al quedarse solo: “no comía ni bebía”
Amigo secreto con animales rescatados: la iniciativa de una fundación en Bogotá
Gato fue atropellado y abandonado en una caja en Santa Marta: así lo puede ayudar

“Llegó no a la casa, sino a mi vida, y desde ahí nunca se despegó de mí. Dormía a mi lado, hasta que un día simplemente no despertó. Fue un golpe muy duro, porque era la mascota de mi vida”, recordó Samper en el pódcast.

Ese lazo, truncado por la muerte inesperada del canino, lo llevó a escribir una obra autobiográfica que trasciende la anécdota personal. En sus páginas reflexiona sobre el valor de la empatía, los prejuicios hacia los animales con condiciones físicas particulares y los aprendizajes que surgen en la mediana edad.

La novela, construida desde la memoria de Serafín, propone una mirada sobre la pérdida, la resiliencia y la profundidad de los vínculos entre humanos y animales. En palabras del propio autor, el perro que nadie quería terminó siendo la compañía más fiel y la inspiración para abrir una conversación sobre el amor incondicional y el poder de sanar a través de la escritura.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Daniel Samper Ospina

Novela

Libro

Perdida

Serafin

Perro con alopecia

Adopción

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar