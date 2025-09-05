Daniel Samper Ospina y Serafín: la historia del perro que inspiró su nueva novela

Serafín había sido descartado en repetidas campañas de adopción debido a su alopecia, una condición que hacía que pocos se interesaran en él. Foto: Los hombres si lloran podcast

La más reciente faceta literaria de Daniel Samper Ospina no nació en las redacciones ni frente a una cámara, sino en el recuerdo íntimo de Serafín, un perro que marcó su vida. El periodista, humorista y creador de contenido narró en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, cómo la llegada y posterior partida de su mascota inspiraron su novela: El perro que nadie quería adoptar.

Serafín había sido descartado en repetidas campañas de adopción debido a su alopecia, una condición que hacía que pocos se interesaran en él. Samper conoció su historia en 2019 y, conmovido por la indiferencia hacia el animal, expresó su deseo de adoptarlo, aunque en casa ya convivían cinco mascotas. La decisión terminó tomándola su esposa e hijas, quienes sorprendieron al periodista al entregarle al perro con un moño como símbolo de bienvenida.

“Llegó no a la casa, sino a mi vida, y desde ahí nunca se despegó de mí. Dormía a mi lado, hasta que un día simplemente no despertó. Fue un golpe muy duro, porque era la mascota de mi vida”, recordó Samper en el pódcast.

Ese lazo, truncado por la muerte inesperada del canino, lo llevó a escribir una obra autobiográfica que trasciende la anécdota personal. En sus páginas reflexiona sobre el valor de la empatía, los prejuicios hacia los animales con condiciones físicas particulares y los aprendizajes que surgen en la mediana edad.

La novela, construida desde la memoria de Serafín, propone una mirada sobre la pérdida, la resiliencia y la profundidad de los vínculos entre humanos y animales. En palabras del propio autor, el perro que nadie quería terminó siendo la compañía más fiel y la inspiración para abrir una conversación sobre el amor incondicional y el poder de sanar a través de la escritura.

