Nacido el 17 de junio de 2019, el peludo ingresó a la unidad de la Policía Nacional al cumplir su primer año de vida….

Tras seis años y tres meses de servicio como especialista en detección de explosivos, Dante, integrante del grupo K-9 de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cartagena, finalizó sus labores operativas e inició su etapa de retiro. La ceremonia de despedida y entrega oficial se llevó a cabo a finales de noviembre de 2026 en el parque para perros del Gran Malecón del Mar, en la capital de Bolívar.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Nacido el 17 de junio de 2019, el peludo ingresó a la unidad de la Policía Nacional al cumplir su primer año de vida. Durante su trayectoria, participó en diversos operativos preventivos y de seguridad ciudadana, desempeñándose en la búsqueda y localización de material explosivo.

Publicidad

Para garantizar su bienestar luego de su jubilación, la institución abrió un proceso de adopción al que se postularon más de diez familias. Tras evaluar las condiciones de cada hogar, se seleccionó a los nuevos responsables de brindarle los cuidados, la atención y el descanso necesarios lejos de los entrenamientos.

De este modo, usted puede conocer cómo los caninos que culminan su ciclo de servicio en la fuerza pública transitan hacia una vida doméstica, asegurando su protección y calidad de vida en esta nueva etapa.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱