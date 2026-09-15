Denuncian perros desnutridos y con enfermedades dentro de una casa en Buenaventura (video)

Al ingresar al inmueble, los rescatistas confirmaron además la muerte de dos animales. Entre los sobrevivientes, una perrita presentaba un estado avanzado de Tumor Venéreo Transmisible (TVT), mientras…

Un desgarrador hallazgo en una vivienda de Buenaventura encendió nuevamente las alarmas sobre la gravedad del abandono y la crueldad animal en la región. La Fundación Salvando Huellitas denunció a través de sus redes sociales el rescate de varios animales que permanecían encerrados, sin alimento ni agua, sufriendo cuadros severos de desnutrición.

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Al ingresar al inmueble, los rescatistas confirmaron además la muerte de dos animales. Entre los sobrevivientes, una perrita presentaba un estado avanzado de Tumor Venéreo Transmisible (TVT), mientras que uno de los cachorros se encontraba tan debilitado que no lograba ponerse en pie. Desde la organización remarcaron que el confinamiento y la omisión de socorro constituyen formas directas de maltrato.

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Ante esta situación, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para no ser indiferente y denunciar de manera oportuna los casos de maltrato o negligencia. Asimismo, enfatizó en la necesidad de exigir soluciones institucionales definitivas para la fauna callejera y vulnerada, pues la responsabilidad de atender estas emergencias no debe recaer de manera exclusiva en las organizaciones sin ánimo de lucro.

Actualmente, Salvando Huellitas alberga a más de 200 animales y enfrenta una compleja situación financiera para cubrir costos de transporte, atención médica veterinaria, medicamentos y alimentación. La fundación dispuso los siguientes canales de recaudo para quienes deseen apoyar la atención médica y recuperación de estos pacientes:

Bancolombia (Ahorros): 84258224280 (Titular: Edith Consuelo Ramírez Quintero – C.C. 43.023.703)

84258224280 (Titular: Edith Consuelo Ramírez Quintero – C.C. 43.023.703) Nequi / DaviPlata: 3168602104

3168602104 PayPal: lauramgr.8925@gmail.com

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