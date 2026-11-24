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A través de redes sociales se ha difundido un video que genera indignación entre los ciudadanos, en el cual se observa a un hombre abordando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá en compañía de dos perros. Según los reportes publicados junto a la grabación, el sujeto se encontraba en presunto estado de embriaguez y bajo los posibles efectos de sustancias psicoactivas.
De acuerdo con la denuncia ciudadana, el individuo habría estado maltratando a los dos animales, situación que encendió las alarmas sobre la integridad y el bienestar de las mascotas. Ante la gravedad de lo expuesto, los hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de adelantar la verificación del caso y realizar el debido seguimiento.
Para avanzar en la investigación y garantizar la protección de los ejemplares, se hace un llamado a la colaboración ciudadana. Si reconoce a este hombre o cuenta con información que permita ubicarlo para verificar las condiciones actuales en las que se encuentran los perros, por favor repórtelo a las autoridades o a través de los canales dispuestos para la denuncia.
Finalmente, se recuerda a la comunidad que la tenencia responsable implica garantizar el cuidado, la protección y el bienestar de los animales, ya que dependen por completo del ser humano y merecen vivir en condiciones dignas.
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