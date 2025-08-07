¿Desde qué edad y hasta qué edad los perros pueden tener crías?

Imagen de referencia. En casos donde no se planea una crianza responsable, la esterilización es la opción más ética y segura. Foto: Getty

La reproducción en perros es un tema que despierta muchas dudas entre cuidadores. Más allá del deseo de ver “mini versiones” de sus mascotas, entender el ciclo reproductivo canino es esencial para garantizar la salud de los animales y evitar camadas no planificadas. ¿Desde qué edad y hasta qué edad pueden tener crías los perros? La respuesta depende de varios factores como el sexo, el tamaño, la raza y el estado general de salud del animal.

Los perros alcanzan la madurez sexual a edades distintas según su tamaño. En razas pequeñas, las hembras pueden tener su primer celo entre los 6 y 9 meses, mientras que en razas grandes o gigantes puede presentarse entre los 12 y 18 meses. Los machos, por su parte, suelen volverse fértiles entre los 6 y 12 meses, aunque no siempre muestran interés sexual de inmediato.

Sin embargo, que un perro sea biológicamente capaz de reproducirse no significa que deba hacerlo. Los expertos coinciden en que es preferible esperar a que el animal haya alcanzado su desarrollo físico completo, lo cual suele suceder alrededor del año y medio en razas medianas, o incluso a los dos años en razas grandes. En hembras, especialmente, un embarazo demasiado temprano puede implicar riesgos para la madre y la camada.

¿Hasta qué edad pueden tener crías?

A diferencia de los humanos, los perros no experimentan una menopausia definida. Las hembras pueden seguir teniendo celos durante muchos años, pero su fertilidad y la calidad de las gestaciones disminuyen con el tiempo. En general, se considera que la edad límite para que una perra tenga crías de forma segura está entre los 6 y los 8 años. Pasado ese punto, aumenta el riesgo de complicaciones durante el embarazo, el parto y la recuperación.

En los machos, la fertilidad puede mantenerse hasta una edad más avanzada, incluso después de los 10 años. Sin embargo, la calidad del esperma se ve afectada con el paso del tiempo, y pueden presentarse problemas de salud que comprometan su capacidad reproductiva. Además, no todos los perros mayores muestran el mismo interés o energía para aparearse.

Los veterinarios suelen desaconsejar la reproducción frecuente o tardía. Una perra que ha tenido múltiples camadas sin suficiente tiempo de recuperación puede sufrir desgaste físico, infecciones uterinas o problemas mamarios. Por eso, muchos profesionales recomiendan limitar las crías a un máximo de tres o cuatro camadas durante la vida del animal, siempre y cuando goce de buena salud.

En casos donde no se planea una crianza responsable, la esterilización es la opción más ética y segura. Evita embarazos no deseados, reduce el riesgo de enfermedades como el cáncer de mama o las infecciones uterinas, y puede contribuir al bienestar general del animal.

La sobrepoblación de perros callejeros y abandonados sigue siendo un problema grave en muchas regiones. Según cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, solo en Bogotá se registran cada año más de 150.000 perros sin hogar. Prevenir nacimientos innecesarios es una medida clave para reducir esta cifra.

Decidir adoptar a un perro implica más que dejar que se reproduzca. Se trata de un compromiso con la salud de la madre, la correcta socialización de los cachorros y la garantía de que todos encontrarán un hogar responsable. Antes de permitir que una mascota tenga crías, es fundamental consultar con un veterinario, realizar los exámenes necesarios y asegurarse de que el entorno sea seguro para el proceso de gestación y parto.

Aunque los perros pueden reproducirse desde los 6 meses y hasta los 8 o más, la recomendación siempre será priorizar su salud y bienestar.

