Lo adoptaron sin saber qué esperar, y su transformación dejó a todos sin palabras

Intrigada por las constantes preguntas de transeúntes sobre su raza, la familia le hizo una prueba de ADN. Foto: Cork Dog Action Welfare Group

Cuando Anna Winning adoptó a Rolo, un pequeño cachorro rescatado en Cork, Irlanda, no imaginó que su apariencia generaría tanto revuelo menos de un año después. Lo encontró en 2024, a través del refugio Cork Dog Action Welfare Group (DAWG), donde había sido entregado junto a su hermano por una persona que afirmó haberlos encontrado abandonados. Nadie conocía su raza ni su procedencia.

En ese entonces, Rolo estaba gravemente enfermo y su estado fue crítico en varias ocasiones. Gracias al cuidado de una madre de acogida experimentada y luego a su adopción definitiva por Winning y su esposo, David, el cachorro no solo sobrevivió, sino que creció de forma inesperada.

“Nos advirtieron que iba a ser grande, pero no sabíamos cuánto”, contó Winning a Newsweek. Con el paso de los meses, Rolo se transformó en un perro alto y esbelto, con pelaje áspero de tonos marrón y rubio, cejas largas, ojos dorados y una silueta poco común.

La sorprendente evolución física de Rolo fue compartida por el refugio el primero de agosto en su página de Facebook, donde publicaron fotos del antes y él después. La publicación se viralizó rápidamente, con cientos de comentarios elogiando su belleza: “Un perro impresionante”, “absolutamente espectacular” y “hermoso”, fueron algunas de las reacciones.

Intrigada por las constantes preguntas de transeúntes sobre su raza, la familia le hizo una prueba de ADN. Los resultados revelaron que Rolo es una mezcla de saluki, galgo y 2 % de deerhound escocés, una raza similar al Irish wolfhound, lo que explicó su peculiar aspecto.

Hoy, con 11 meses, Rolo sigue creciendo. Es un perro juguetón, veloz y muy sociable. Le encanta correr en el parque con otros perros, masticar lo que encuentra y dormir en alguna de sus muchas camas. Aunque puede ser algo terco, su familia lo describe como un compañero dulce y feliz.

El caso de Rolo también refleja una realidad mayor. Según la ASPCA, solo en 2024 más de 5,8 millones de perros y gatos ingresaron a refugios en Estados Unidos, de los cuales 4,2 millones fueron adoptados. Historias como la suya recuerdan el valor de la adopción responsable y el impacto transformador que puede tener en la vida de un animal y su familia.

