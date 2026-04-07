La perrita acompañaba labores de patrullaje cuando ocurrió el ataque en Norte de Santander. Foto: Ejército Nacional de Colombia

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Una historia de resistencia y lealtad protagonizada por una canina del Ejército Nacional de Colombia ha conmovido en los últimos días a miles de personas en el país. Se trata de Hela, una perrita de raza pastor belga de tres años, cuyo caso fue dado a conocer a través de las cuentas oficiales del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares de Colombia.

De acuerdo con la información divulgada por estas instituciones, Hela hacía parte de un pelotón desplegado en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander, cuando la unidad fue víctima de un ataque con dron. Tanto la canina como los soldados lograron sobrevivir al hecho, pero en medio de la emergencia, Hela quedó separada de su guía, el soldado profesional Julián Naveros.

A partir de ese momento comenzó un recorrido que, según el Ejército, evidenció las capacidades de orientación, resistencia y entrenamiento de estos animales. La canina emprendió un trayecto de aproximadamente 28 kilómetros en condiciones adversas, marcada por el cansancio, la falta de alimento y las dificultades propias del terreno. Durante siete días, Hela avanzó guiada por su olfato, hasta lograr reencontrarse con su guía en la base militar de Vetas Central, ubicada en el municipio de Tibú.

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En sus redes oficiales, el Ejército destacó que la canina logró completar este recorrido “cansada, con hambre y en condiciones extremas”, subrayando su capacidad de adaptación y su vínculo con el soldado a quien acompaña en operaciones. La institución también la describió como un “ejemplo de fidelidad, resiliencia y amor incondicional”.

De acuerdo con la institución, Hela cumple funciones clave dentro de las operaciones militares. Estos binomios caninos están entrenados para detectar amenazas como artefactos explosivos improvisados, ubicar estructuras ilegales y apoyar labores de seguridad en terreno. “Hela no solo es una amiga de cuatro patas, es la protectora que advierte a los soldados si hay peligros”, aseguraron en su mensaje.

En el caso de Hela, su trabajo ha sido determinante en operativos contra economías ilícitas. De acuerdo con la información oficial, uno de los logros más relevantes de la perrita fue la localización de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de Durania, también en Norte de Santander.

Este complejo tendría una capacidad de producción mensual de hasta dos toneladas del alcaloide y, presuntamente, pertenecería al grupo armado organizado ELN. En ese mismo operativo, las autoridades reportaron la incautación de más de 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, lo que habría representado una afectación a las economías ilegales cercana a los 3.550 millones de pesos, además de evitar la circulación de más de un millón de dosis.

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El caso de Hela pone en evidencia el papel que cumplen los animales dentro de las Fuerzas Militares, no solo como apoyo operativo, sino también como parte fundamental de los equipos de trabajo en contextos de alto riesgo.

La historia de su reencuentro tras varios días perdida ha sido interpretada por la institución como una muestra del vínculo entre los caninos y sus guías, así como de su preparación para enfrentar situaciones extremas.

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