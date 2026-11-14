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Despiden a Penalito, el perro que acompañó durante 12 años los juzgados de Zipaquirá

Conocido como el guardián silencioso de abogados, jueces y visitantes, este peludo se ganó el corazón de la rama judicial del municipio.

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Penalito durante una de sus jornadas de vigilancia y compañía en los pasillos judiciales de Zipaquirá, donde se ganó el cariño de funcionarios y visitantes durante más de doce años.
Penalito durante una de sus jornadas de vigilancia y compañía en los pasillos judiciales de Zipaquirá, donde se ganó el cariño de funcionarios y visitantes durante más de doce años.
Foto: Estrategia medios

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La comunidad judicial del municipio de Zipaquirá se encuentra de luto tras conocerse el sensible fallecimiento de Penalito, un tierno canino que durante más de doce años se convirtió en el símbolo y la compañía entrañable de los juzgados locales.

El peludo llegó siendo tan solo un cachorro a las instalaciones de los antiguos juzgados ubicados en el sector de Algarra III. Con el paso de los años y el traslado de las dependencias judiciales al nuevo Palacio de Justicia, Penalito demostró su lealtad al mudarse también a la nueva sede, donde adaptó los pasillos y las salas de espera como su hogar permanente.

Durante más de una década, el canino acompañó silenciosamente las jornadas diarias de jueces, fiscales, abogados, funcionarios y ciudadanos que visitaban el complejo judicial. Su presencia constante aliviaba la tensión propia de los trámites legales, convirtiéndose en un motivo de afecto y unión para quienes laboraban en el lugar.

En sus últimos días, Penalito enfrentó un diagnóstico de cáncer que deterioró su calidad de vida. Ante su delicado estado de salud y con el propósito evadir su sufrimiento, se tomó la dolorosa decisión de practicarle la eutanasia, permitiéndole partir con dignidad y rodeado del cariño que siempre se le prodigó.

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Magistrados, empleados y visitantes recuerdan a Penalito no solo como un animal callejero adoptado por el sector, sino como un miembro fundamental de la familia judicial de Zipaquirá, cuyo legado de compañía incondicional perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de compartir su camino.

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Comentarios
  • Lily_GR(52470)Hace 2 horas
    Qué linda historia, gracias por compartirla!, Penalito, descansa en paz.
  • Tayrona(31467)Hace 2 horas
    Los animales son un regalo de Dios definitivamente. Y su amor incondicional supera por mucho a muchos seres que caminan en dos patas. Bravo Penalito; fuiste ejemplar.
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