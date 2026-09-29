Despiden a Perla, perrita antinarcóticos que sirvió más de 7 años en Ibagué

A lo largo de su trayectoria en la unidad policial, Perla formó parte fundamental de los operativos orientados a la…

La Policía Metropolitana de Ibagué rindió un sentido homenaje a Perla, una perrita experta en la detección de antinarcóticos que prestó sus servicios a la comunidad durante más de siete años. La institución confirmó el fallecimiento de la integrante a través de sus canales oficiales en redes sociales, destacando su desempeño, disciplina y valentía en las diversas operaciones de control e inspección en las que participó.

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A lo largo de su trayectoria en la unidad policial, Perla formó parte fundamental de los operativos orientados a la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en la región. De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la institución, la peluda dejó resultados significativos para la seguridad pública, siendo recordada por sus guías y compañeros de servicio como un miembro valioso e insustituible de la gran familia policial.

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Este tipo de homenajes y reconocimientos públicos por parte de las instituciones de fuerza pública resultan de gran importancia, ya que visibilizan el rol fundamental que cumplen los animales de servicio en el mantenimiento del orden social y la protección ciudadana. Asimismo, estos actos fortalecen la empatía y la humanización de las entidades ante la comunidad, al tiempo que honran el vínculo de respeto, lealtad y cuidado que se construye entre los uniformados y los caninos durante sus años de labor.

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