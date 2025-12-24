Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

“Después de 11 años, son mis primeras navidades sin un hogar”: La triste historia de Aisha

Tras más de una década viviendo en un hogar, Aisha atraviesa una etapa de adaptación marcada por la incertidumbre y la espera. Su caso fue compartido en redes sociales por la organización sin ánimo de lucro Animales Con Un Nuevo Rumbo.

24 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.
Aisha, una perrita tranquila y sociable, fue entregada a una protectora y ahora espera adopción en Madrid, España.
Foto: Animales Con Un Nuevo Rumbo
Aisha es una perrita de 11 años que enfrenta una difícil y triste realidad: pasar la Navidad sin un hogar después de haber vivido toda una vida en familia. Su historia fue compartida en redes sociales por Animales Con Un Nuevo Rumbo, una organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid, España, dedicada desde 2008 al rescate y la búsqueda de hogar para animales abandonados.

Según contó la organización en sus redes sociales, durante más de una década, Aisha creció en un entorno familiar. Estaba acostumbrada a dormir bajo un techo y a la rutina compartida con quienes consideraba su familia. Sin embargo, cuando creció sus “tutores” decidieron que ya no podían hacerse cargo de ella, una situación que la dejó enfrentando de manera abrupta el abandono. Para una perrita adulta, el cambio no solo implica perder un lugar físico, sino también los vínculos y la estabilidad construidos durante años.

Quienes hoy la cuidan explican que Aisha se encuentra desorientada. Sabe lo que es vivir acompañada y aún busca ese contacto humano al que estuvo habituada. Aun así, destacan que no ha perdido su carácter afectuoso ni su capacidad de confiar. “Es una perrita tranquila, sociable y muy cariñosa”, señalan desde Animales Con Un Nuevo Rumbo.

Aisha está acostumbrada a la vida en casa y a los paseos. Conserva una actitud serena que la hace ideal para un hogar que valore la calma y la compañía. No busca aventuras ni grandes exigencias, necesita estabilidad, afecto y la oportunidad de volver a sentirse parte de una familia. La organización resalta que su edad no debería ser un obstáculo, sino un valor, pues se trata de una perrita que ofrece fidelidad, gratitud y una conexión profunda con quienes la rodean.

El caso de Aisha pone sobre la mesa una realidad persistente en los refugios: los perros adultos y abuelos suelen ser los últimos en ser adoptados, especialmente en épocas festivas, cuando muchos buscan cachorros. Sin embargo, desde la protectora insisten en que “nunca es tarde para empezar de nuevo” y hacen un llamado a considerar la adopción responsable de animales senior.

Mientras espera una nueva oportunidad, Aisha afronta su primera Navidad lejos de un hogar, aferrada a la posibilidad de que alguien la vea, la elija y le devuelva la estabilidad que merece en los años que le quedan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

