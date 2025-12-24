Perrito fue abandonado cinco veces y sigue esperando un hogar para Navidad

Tras su llegada al refugio, el personal se comprometió a que no volvería a estar solo. Foto: Humane Society of Atchison/Facebook

Hace cinco Navidades, un perro que más tarde sería llamado Mighty Moe fue abandonado en una carretera rural del noreste de Kansas. Hoy, con seis años de edad, este cruce de bull terrier y bóxer continúa esperando una familia definitiva.

Según la Humane Society of Atchison, Mighty Moe fue encontrado en River Road, en la ciudad de Atchison, tras haber sido abandonado por sus antiguos dueños. Durante casi un año sobrevivió solo, durmiendo a la intemperie y buscando comida, hasta que finalmente fue rescatado en un estado de salud muy deteriorado.

Tras su llegada al refugio, el personal se comprometió a que no volvería a estar solo. Sin embargo, aunque fue rescatado de la vida en la calle, ha pasado ya cuatro Navidades en el albergue y está a punto de enfrentar la quinta sin un hogar.

Las dificultades para encontrarle una familia se deben a que Mighty Moe no es compatible con otros perros ni con gatos, por lo que necesita ser la única mascota del hogar. A pesar de ello, los cuidadores destacan su carácter afectuoso y su deseo de establecer un vínculo exclusivo con una persona.

Hasta el momento, no ha habido un interés serio en su adopción, mientras otros animales han sido acogidos y han encontrado hogar. El refugio señala que su historia refleja las consecuencias a largo plazo del abandono de mascotas y los retos que enfrentan los animales con necesidades especiales, especialmente durante la temporada navideña, cuando las adopciones suelen disminuir.

Ante la cercanía de una nueva Navidad, la Humane Society of Atchison ha pedido a la comunidad que comparta la historia de Mighty Moe, con la esperanza de que alguien le ofrezca finalmente la oportunidad de un hogar estable, cálido y definitivo.

