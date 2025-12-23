Logo El Espectador
La Red Zoocial

Adopción responsable en Medellín: casi 1.600 perros y gatos fueron adoptados durante 2025

En medio de la temporada decembrina, la Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a asumir la adopción como un compromiso permanente y no como una decisión impulsiva.

23 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Desde el Centro de Bienestar Animal La Perla recuerdan que adoptar implica tiempo, cuidados y un vínculo que debe mantenerse a largo plazo.
Foto: Alcaldía de Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín
La Alcaldía de Medellín hizo un llamado a la adopción responsable de perros y gatos durante la temporada decembrina y el inicio del nuevo año, una época en la que suelen aumentar los abandonos. A través del Centro de Bienestar Animal La Perla, la Administración distrital recordó que adoptar implica un compromiso a largo plazo y que devolver a un animal a la calle, tras haber vivido en un hogar, tiene consecuencias profundas en su bienestar físico y emocional.

Según informó la Administración, durante 2025, cerca de 1.600 perros y gatos lograron ser adoptados en la ciudad, incluidos 80 animales que encontraron familia en la más reciente jornada masiva de adopción realizada en noviembre. Estas cifras reflejan el impacto de las estrategias de sensibilización y de las jornadas permanentes que se desarrollan semanalmente en centros comerciales, parques, instituciones educativas y empresas, así como de las cuatro grandes “adoptatones” realizadas a lo largo del año.

La Perla, uno de los centros de bienestar animal más grandes de Colombia, recibe cada mes entre 350 y 420 animales en condición de vulnerabilidad. Allí, perros y gatos sin tutores acceden a atención veterinaria, procesos de recuperación, acompañamiento comportamental y espacios de esparcimiento, gracias a un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en medicina veterinaria, trabajo social y áreas administrativas. Este año, según datos de la entidad, 2.548 animales recibieron atención integral en este centro.

A pesar de los avances, el reto sigue siendo significativo. Actualmente, La Perla alberga a 2.536 animales, de los cuales 1.766 perros y 53 gatos se encuentran listos para ser adoptados, mientras otros continúan en procesos médicos o de rehabilitación. Estas cifras evidencian la necesidad de que más ciudadanos se sumen a la adopción consciente y responsable.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, insistió en que los animales no deben ser vistos como obsequios temporales. “Ellos no son regalos y merecen una oportunidad real de construir un vínculo y un hogar. Rechazamos el maltrato y el abandono en todas sus formas”, señaló.

En lo corrido del año, cerca de 3.875 animales rescatados ingresaron a La Perla, gracias al trabajo conjunto entre la ciudadanía y las instituciones. Para la Alcaldía de Medellín, estas cifras confirman que la protección animal no es una tarea exclusiva del Estado, sino una responsabilidad compartida por todos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

