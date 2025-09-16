Devuelven a Machiatto al refugio tras descubrir que tenía cáncer

El acogimiento es clave para mejorar la calidad de vida de mascotas rescatadas en situaciones críticas. Foto: Newsweek

En noviembre de 2024, una perra mestiza de pitbull y terrier fue rescatada en condiciones de maltrato y desnutrición por la organización sin fines de lucro Best Friends Animal Society, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El animal, de aproximadamente 9 años y 34 kilos, fue bautizado como Macchiato y trasladado a un hogar temporal, donde comenzó un proceso de recuperación que culminó con su adopción.

Sin embargo, seis meses después, su historia tomó un giro inesperado. Según informó la organización, la familia adoptante decidió devolverla al refugio, alegando que sus horarios laborales, irregulares y exigentes, dificultaban cumplir con la atención que requiere una mascota.

Al ser evaluada nuevamente por el equipo veterinario de Best Friends, se descubrió que Macchiato presentaba una masa en el cuello. Estudios posteriores confirmaron un diagnóstico devastador: un cáncer agresivo e inoperable, con metástasis en varios ganglios linfáticos. Sin posibilidades de tratamiento curativo, la prioridad pasó a ser garantizarle una etapa final con el mayor bienestar posible.

Fue entonces cuando Mo Hussain, un voluntario de la organización y quien había cuidado de Macchiato poco después de su primer rescate, decidió acogerla bajo la modalidad de fospice, una combinación de “foster” (acogida) y “hospice” (cuidados paliativos), destinada a animales con enfermedades terminales.

“Mi vínculo con Macchiato es inigualable. Desde el momento en que la adopté, supe que esta perrita era especial, tan recatada que la apodé ”Lady". Ahora que está de vuelta conmigo y enferma, atesoro cada momento y quiero que tanto ella como yo lo disfrutemos, porque esta perrita realmente se lo merece”, declaró Hussain en entrevista con la revista PEOPLE.

Desde su regreso, Hussain y Macchiato comparten paseos diarios, cuidados constantes y una rutina centrada en la comodidad del animal. Aunque el voluntario reconoce que se está preparando emocionalmente para la despedida, subraya su compromiso de acompañarla hasta el final con dignidad y afecto.

El caso de Macchiato ha sido destacado por Best Friends Animal Society como ejemplo de la importancia del acogimiento temporal, especialmente en un contexto de refugios sobrepoblados en Nueva York y otras ciudades del país.

“El acogimiento familiar no solo libera espacio en los albergues para otros animales que necesitan ayuda, sino que también contribuye a la meta de avanzar hacia una política nacional de no sacrificio”, explicó Marlan Roberts, director ejecutivo del refugio, citado por el medio Newsweek.

Por su parte, Hussain animó a otras personas a considerar la acogida como una forma concreta de ayudar: “Ser un hogar de acogida para un perro es una de las cosas más gratificantes que puedes hacer, y juegas un papel importante en salvar la vida de una mascota. No cambiaría ni un solo día con Macchiato y espero que compartamos muchos más que, al final, perduren en mi memoria”.

