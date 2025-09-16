No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Indignación en Pasto: judicializan a hombre señalado de quemar vivo a su perro

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 13 de septiembre en el barrio Chapal, en Pasto. En audiencia, el señalado no aceptó los cargos imputados.

16 de septiembre de 2025 - 03:07 p. m.
Organizaciones defensoras de los derechos de los animales y ciudadanos pidieron justicia en el caso del perro Sherlock.
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Iván Camilo Vallejo, señalado como el presunto responsable de un atroz caso de maltrato animal que ha generado rechazo generalizado en la ciudad de Pasto y en redes sociales.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Nariño, los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre en el barrio Chapal, donde Vallejo habría incinerado a su perro, un can de nombre Sherlock. Según los elementos de prueba recopilados, el hombre preparó una hoguera en la terraza de su vivienda y, utilizando comida y otras maniobras distractoras, atrajo al animal hacia el fuego.

Al arribar al lugar, los uniformados de la Policía Nacional hallaron al animal sin vida, tendido en la terraza. De inmediato procedieron a capturar al presunto agresor, quien fue puesto a disposición del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía.

La gravedad del hecho llevó a que el fiscal del caso imputara al detenido el delito de muerte a animal agravada, tipificado en la Ley 2244 de 2025. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.

El caso ha causado un fuerte impacto. Cientos de ciudadanos se manifestaron el domingo frente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Pasto, exigiendo justicia por Sherlock y una condena ejemplar contra el agresor. En redes sociales, organizaciones defensoras de los derechos de los animales y usuarios han iniciado campañas para visibilizar y condenar este hecho.

La Fiscalía recordó que el maltrato animal es un delito que puede conllevar penas de prisión, según la legislación vigente. El proceso judicial contra Vallejo Bastidas continúa en curso.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

