Fundación en Cundinamarca atraviesa una crisis: más de 250 perros necesitan ayuda

La Fundación San Roque Lucila Carmona en Subachoque atraviesa una crisis grave sin alimentos ni medicamentos para sus 250 perros rescatados. Así puede ayudar.

15 de septiembre de 2025 - 08:47 p. m.
La Fundación San Roque Lucila Carmona se ha dedicado durante años a rescatar perros en condiciones de abandono y maltrato.
La Fundación San Roque Lucila Carmona se ha dedicado durante años a rescatar perros en condiciones de abandono y maltrato.
Foto: @FundacionLucila
La Fundación San Roque Lucila Carmona, ubicada en Subachoque, Cundinamarca, anunció que atraviesa una grave crisis que pone en riesgo la vida y el bienestar de más de 250 perros rescatados. Sin apoyo estatal ni empresarial, la organización subsiste únicamente gracias a donaciones de personas solidarias. Hoy, ese sustento vital se ha visto reducido.

No tenemos alimento, se nos acabaron medicamentos esenciales como traumeel y zeel, no tenemos agua y nuestra deuda veterinaria ya supera los 3 millones de pesos”, expresaron en un comunicado publicado a través de sus redes sociales (@FundacionLucila).

La Fundación San Roque Lucila Carmona se ha dedicado durante años a rescatar perros en condiciones de abandono y maltrato, rehabilitarlos física y emocionalmente y ofrecerles una nueva oportunidad con calidad de vida y amor. Sin embargo, las carencias actuales limitan incluso lo más básico para su cuidado.

A pesar de la situación, el equipo de la organización sigue trabajando, convencido de que cada vida importa. Por eso, están pidiendo apoyo en cualquiera de las siguientes formas:

  • Donaciones de alimento, medicamentos, cobijas o recursos económicos.
  • Apadrinamiento de uno de los perros rescatados.
  • Participar en iniciativas solidarias como el Peludo Secreto, una campaña activa para apoyar a los animales.
  • Difusión del mensaje a través de redes sociales o medios de comunicación.

La situación de esta fundación es una muestra de cómo muchas organizaciones de protección animal en Colombia enfrentan realidades difíciles. Hoy más que nunca, necesitan ayuda para seguir cumpliendo su labor de salvar vidas.

Si desea ayudar de alguna forma puede escribir a los números de WhatsApp: 322 283 7510 – 320 854 4084 o la cuenta de Instagram: @FundacionLucila.

