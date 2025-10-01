¿Y si su amigo secreto es un perro o gato sin hogar?: participe en Peludo Secreto

La entrega de regalos se realizará en el centro comercial Iserra 100, segundo piso. Foto: TapitasxPatitas

Cuando se trata de ayudar a los animales, la creatividad no tiene límites. Esta vez, la organización Tapitas por Patitas, reconocida por su labor de reciclaje de plástico en beneficio de los animales sin hogar, ha lanzado una iniciativa tan solidaria como divertida: Peludo Secreto.

Inspirado en el tradicional juego del amigo secreto, este evento busca que los participantes se conviertan en padrinos sorpresa de perros y gatos rescatados, donando elementos esenciales para su bienestar. El encuentro se llevará a cabo el domingo 5 de octubre, en el Centro Comercial Iserra 100, en Bogotá, de 10:30 a.m. a 5:00 p.m.

La dinámica es sencilla: a través de un enlace, los interesados podrán “sacar un papelito virtual” con el nombre de un perro o gato perteneciente a una de las ocho fundaciones aliadas. Los regalos no solo beneficiarán al animal elegido, sino también a todos los compañeros del albergue.

Entre las donaciones más útiles se encuentran: alimento, medicinas, antipulgas, desparasitantes, cobijas, juguetes y artículos de aseo. El día del evento, los participantes podrán conocer personalmente al peludito asignado, compartir con él y entregar los obsequios.

Las fundaciones que recibirán apoyo con esta iniciativa provienen de diferentes regiones del país: La Casa del Perro Verde, Rescates del Mar, Razas ÚNICAS, Rescatando Callejeritos, Albergue Hachikos, Fundación Tepa, Adopta un Buen Amigo Chan y Huellas Vida Amor.

Con presencia de rescatistas de Cartagena, Valledupar, Guasca, Mosquera, Chía, Sesquilé, Bogotá y Ciudad Bolívar, esta jornada promete no solo recaudar insumos vitales, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de apoyar a los animales que esperan una segunda oportunidad.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del este enlace o contactar directamente a Tapitas por Patitas por sus redes sociales.

