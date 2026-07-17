Dos cachorros fueron rescatados en muy mal estado en Brasil: ahora buscan ayuda en Colombia

La fundación espera que ambos perros puedan ser adoptados juntos, ya que son inseparables. Foto: Adopta con responsabilidad

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Después de sobrevivir al abandono y a un delicado estado de salud en Brasil, dos cachorros ya están listos para comenzar una nueva etapa de sus vidas. Tras un mes de recuperación, la organización Adopta con Responsabilidad, dedicada al rescate y protección de animales entre Bogotá y Soacha, inició una campaña para reunir recursos que les permitan prepararlos antes de buscarles un hogar definitivo.

La historia fue compartida por la organización a través de sus redes sociales (@adopta_con_responsabilidad), donde explicó que los dos perros fueron rescatados en muy malas condiciones en Brasil y posteriormente trasladados a Colombia para continuar su recuperación.

Según la fundación, cuando fueron encontrados presentaban una grave infestación de garrapatas y requerían atención inmediata. Tras varias semanas de cuidados, ambos lograron recuperarse y hoy gozan de un buen estado de salud.

Sin embargo, antes de iniciar oficialmente su proceso de adopción, la organización quiere darles un último impulso.

“Como bien dicen, todo entra por los ojos, así que queremos enviarlos a peluquería antes de empezar a mover su publicación de adopción”, explicó Adopta con Responsabilidad en sus redes sociales.

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Además del baño y la peluquería, la organización señaló que también necesita adquirir alimento para cachorros, ya que las reservas actuales son insuficientes para continuar con su cuidado mientras encuentran una familia.

El objetivo de la campaña es reunir el apoyo de 15 padrinos o madrinas que donen COP 10.000 cada uno, recursos que serán destinados a cubrir estos gastos previos a la adopción. La fundación también expresó su deseo de que los dos perros puedan permanecer juntos. “Nuestra meta es que puedan ser adoptados juntos, porque son inseparables”, señaló la organización.

A través de la campaña, Adopta con Responsabilidad hizo un llamado a quienes deseen apoyar económicamente el proceso o compartir la historia para aumentar las posibilidades de que ambos cachorros encuentren un hogar.

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La organización recordó que las personas interesadas en colaborar pueden conocer los diferentes canales de donación y comunicarse directamente a través de sus redes sociales @adopta_con_responsabilidad.

Mientras esperan ese último empujón antes de ser presentados en adopción, los dos cachorros continúan recuperándose en Bogotá. La organización espera que, una vez reciban su baño, peluquería y el alimento necesario, puedan iniciar la búsqueda de una familia que les brinde un hogar definitivo y, de ser posible, les permita seguir compartiendo la vida juntos, tal como lo han hecho desde su rescate.

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