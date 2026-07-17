Dulce nunca soltó a sus cachorros: ahora esta perrita mamá lucha contra el cáncer

La perrita nunca se separó de sus cachorros mientras sobrevivía en las calles de Barranquilla. Foto: Fundación Salvando Patitas

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Dulce es una perrita mamá que nunca abandonó a sus dos cachorros, pese al hambre, el frío y las difíciles condiciones de la calle. Su historia comenzó a cambiar el pasado 6 de julio, cuando fue reportada junto a sus crías en el sector de Pinar del Río, en Barranquilla, y un equipo de rescatistas acudió para ponerlas a salvo.

Según informó la Fundación Salvando Patitas, organización dedicada al rescate, rehabilitación y reubicación de animales en condición de vulnerabilidad, la perrita fue encontrada con sus dos cachorros, Canela y Vainilla, de aproximadamente 45 días de nacidos. Sin embargo, poco después del rescate, Canela falleció.

“Dulce no soltó a sus bebés ni un segundo. Ni con hambre, ni con frío, ni con una calle que no perdona”, escribió la fundación en sus redes sociales (@salvando_patitascol), donde ha compartido el proceso de recuperación de la familia.

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Tras ser rescatadas, la madre y la hija sobreviviente fueron sometidas a exámenes veterinarios que revelaron un panorama complejo para ambas. De acuerdo con la organización, Vainilla fue diagnosticada con ehrlichiosis, una enfermedad transmitida por garrapatas que afecta las células sanguíneas y puede comprometer seriamente la salud del animal si no recibe tratamiento oportuno.

La situación de Dulce también es delicada. Los veterinarios le diagnosticaron un Tumor Venéreo Transmisible (TVT), un tipo de cáncer que afecta principalmente a los perros y cuyo tratamiento requiere varias sesiones de quimioterapia, además de controles médicos permanentes.

A pesar de los diagnósticos, la fundación aseguró que tanto la madre como su cachorro continúan luchando por recuperarse y recibir una segunda oportunidad de vida.

Actualmente, la cuenta veterinaria de ambas asciende a $685.000. Según la Fundación Salvando Patitas, gracias a las donaciones de la comunidad ya se han reunido $300.000, pero aún faltan $385.000 para cubrir los gastos médicos y continuar con los tratamientos.

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Por esta razón, la organización abrió una campaña para recaudar recursos y continuar brindándoles la atención que necesitan. Quienes deseen conocer más sobre el caso, donar o apoyar de otras formas, pueden comunicarse con la Fundación Salvando Patitas por medio de sus redes sociales @salvando_patitascol.

Mientras avanzan los tratamientos, Dulce y Vainilla continúan recuperándose bajo el cuidado de la fundación, que espera reunir los recursos necesarios para que ambas puedan superar esta etapa y, en un futuro, encontrar el hogar que merecen.

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