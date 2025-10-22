Dueña revisa la cámara y descubre a su perrita paralizada “practicando caminar”

El caminar espinal se presenta en algunos animales con lesiones graves en la médula espinal que han perdido la percepción profunda del dolor. Foto: @rollingwithkaylee

La dueña de un perro quedó impactada al revisar las grabaciones de la cámara instalada en su casa y descubrir que su perrita paralizada intentaba caminar por sí sola mientras la familia dormía. El video, publicado originalmente en TikTok por la usuaria @rollingwithkaylee, acumula más de 10 millones de reproducciones y ha conmovido profundamente a internautas de todo el mundo.

En las imágenes, se puede observar a Kaylee, una perrita que perdió la movilidad de sus patas traseras, moviendo lentamente sus extremidades y dando pasos con esfuerzo dentro de la habitación. Según explicó su dueña, lo que ocurre no es una recuperación médica, sino un fenómeno neurológico poco común conocido como “caminar espinal”.

“Ella está completamente paralizada. La conexión entre su cerebro y sus patas traseras está totalmente cortada, pero su médula espinal logra generar movimientos rítmicos que imitan el caminar. Es algo casi milagroso”, comentó la propietaria en un video posterior.

El caminar espinal se presenta en algunos animales con lesiones graves en la médula espinal que han perdido la percepción profunda del dolor. Aunque el cerebro no controla estos movimientos, la médula puede crear patrones automáticos que permiten desplazarse parcialmente. Este fenómeno es más frecuente en perros pequeños, por lo que el caso de Kaylee resulta particularmente inusual debido a su tamaño.

La lesión de Kaylee se originó tras una carrera en el parque para perros, cuando se le deslizó un disco entre las vértebras T12 y T13. A pesar de haberse sometido a una cirugía con un 50 % de probabilidad de éxito, la perrita no logró recuperar la movilidad, aunque su dueña asegura que “sigue siendo una perrita feliz y llena de vida”.

Hoy, Kaylee utiliza una silla de ruedas para sus paseos largos, pero dentro del hogar logra desplazarse sin ayuda. Incluso su entrenadora ha manifestado su asombro por los avances obtenidos.

El video ha generado una gran ola de empatía en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su admiración y ternura ante la fortaleza del animal. “Lo está haciendo increíble, es una luchadora”, escribió un espectador, mientras otro añadió: “Acabo de terminar mi maquillaje y ahora estoy llorando”.

La historia de Kaylee no solo ha conmovido al público, sino que también ha recordado el poder de la resiliencia animal y la conexión profunda que existe entre las mascotas y sus dueños.

