Dueño deja a su husky sola por una hora y ocurre algo inesperado

Lo que debía ser una breve salida terminó en un desastre doméstico para Kevin Yu, un residente de Míchigan, luego de dejar a su joven husky, Lila, suelta por la casa durante una hora.

Yu, quien adoptó a la perrita hace unos meses a través de un refugio local de huskies siberianos, estaba consciente del temperamento activo de la raza, pues Lila es su tercer ejemplar. Según contó a Newsweek, la mascota disfruta jugar con palos y mirar por la ventana, además de vigilar que las ardillas no se acerquen a los comederos de pájaros del jardín.

El dueño reconoció que la husky puede ser “un poco destructiva”, motivo por el cual suele mantenerla en una jaula cuando sale de casa. Sin embargo, en un intento por darle mayor libertad, decidió dejarla suelta aquella mañana. Además, había trasladado al interior una gran planta en maceta debido al frío, sin imaginar que eso se convertiría en la fuente del problema.

Al regresar una hora después, Yu y su pareja fueron recibidos por su otro perro, mientras Lila se escondía con evidente actitud de culpa. Al ingresar, encontraron la sala en completo desorden: la planta y la tierra estaban esparcidas por todo el lugar, y la responsable se hallaba acurrucada junto al sofá.

Las imágenes captadas por una cámara para mascotas confirmaron lo ocurrido. Lila había arrancado las hojas y volcado la maceta durante la ausencia de su dueño, mientras el otro perro se mantenía prudente a distancia.

Pese al caos, Yu tomó la situación con humor y compartió una foto del desastre y la expresión culpable de Lila en Reddit, donde la publicación superó las 12.000 reacciones. “Pensé que la imagen era graciosa”, explicó.

Para evitar futuros incidentes, el dueño decidió retirar todas las plantas del interior y procurar que la husky tenga juguetes o masticables duraderos cuando deba quedarse sola. Aunque Lila no fue castigada, Yu afirmó que tomará mayores precauciones para mantenerla entretenida y evitar nuevas travesuras.

