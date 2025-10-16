Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Dueño deja a su husky sola por una hora y ocurre algo inesperado

La perrita disfruta pasar el tiempo jugando con palos y observando el exterior, además de mantener alejadas a las ardillas de los comederos de pájaros.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
16 de octubre de 2025 - 10:38 p. m.
El dueño reconoció que la husky puede ser “un poco destructiva”, motivo por el cual suele mantenerla en una jaula cuando sale de casa.
El dueño reconoció que la husky puede ser “un poco destructiva”, motivo por el cual suele mantenerla en una jaula cuando sale de casa.
Foto: Reddit/cthuwulhuwu1/A
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Lo que debía ser una breve salida terminó en un desastre doméstico para Kevin Yu, un residente de Míchigan, luego de dejar a su joven husky, Lila, suelta por la casa durante una hora.

Yu, quien adoptó a la perrita hace unos meses a través de un refugio local de huskies siberianos, estaba consciente del temperamento activo de la raza, pues Lila es su tercer ejemplar. Según contó a Newsweek, la mascota disfruta jugar con palos y mirar por la ventana, además de vigilar que las ardillas no se acerquen a los comederos de pájaros del jardín.

Vínculos relacionados

Así fue el primer momento en el que un gato callejero confió en su rescatista
Gracias a la IA perrita ciega se reúne con su familia tras 33 días perdida
A este gatito solo le dieron seis meses de vida: lo que pasó sorprendió a todos

El dueño reconoció que la husky puede ser “un poco destructiva”, motivo por el cual suele mantenerla en una jaula cuando sale de casa. Sin embargo, en un intento por darle mayor libertad, decidió dejarla suelta aquella mañana. Además, había trasladado al interior una gran planta en maceta debido al frío, sin imaginar que eso se convertiría en la fuente del problema.

Al regresar una hora después, Yu y su pareja fueron recibidos por su otro perro, mientras Lila se escondía con evidente actitud de culpa. Al ingresar, encontraron la sala en completo desorden: la planta y la tierra estaban esparcidas por todo el lugar, y la responsable se hallaba acurrucada junto al sofá.

Las imágenes captadas por una cámara para mascotas confirmaron lo ocurrido. Lila había arrancado las hojas y volcado la maceta durante la ausencia de su dueño, mientras el otro perro se mantenía prudente a distancia.

Pese al caos, Yu tomó la situación con humor y compartió una foto del desastre y la expresión culpable de Lila en Reddit, donde la publicación superó las 12.000 reacciones. “Pensé que la imagen era graciosa”, explicó.

Para evitar futuros incidentes, el dueño decidió retirar todas las plantas del interior y procurar que la husky tenga juguetes o masticables duraderos cuando deba quedarse sola. Aunque Lila no fue castigada, Yu afirmó que tomará mayores precauciones para mantenerla entretenida y evitar nuevas travesuras.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Husky

Cáma de mascotas

Travesuras

Adopción

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.