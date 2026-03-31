El nuevo retrato familiar tiene cuatro patas y cola

Cada vez más personas eligen inmortalizar a sus animales con obras de arte personalizadas. Foto: Cortesía

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Como muchos de su generación en el sur, Tonya y Larry Smith, ambos de 69 años, encargaron pinturas al óleo que representaron a cada uno de sus seis nietos, las niñas con vestidos de volantes, los niños con pantalones. Pero actualmente solo cuelga un retrato en su casa de Valdosta, Georgia, y el sujeto está desnudo.

“Es muy extraño, porque nunca lo habría hecho en el pasado. No sé qué nos impulsó, pero lo hicimos”, comentó Tonya Smith sobre el cuadro que encargó de su perro King Charles Spaniel, Rusty, fallecido en noviembre.

Los humanos llevan mucho tiempo representando animales en el arte: Los caballos, ciervos y uros de la cueva de Lascaux datan de hace 17.000 años. Pero la transición del animal como sujeto a la mascota como sujeto —no solo un gato, sino más bien mi gato— es más reciente, explicó Julie Aronson, curadora del Museo de Arte de Cincinnati. Empezando con unos pocos artistas que representaban mascotas en el siglo XVII, en el XIX “se hace más hincapié en los animales de compañía”, aseguró.

La reina Victoria encargó cientos de litografías, pinturas y miniaturas esmaltadas de sus perros. Y artistas como George Stubbs hicieron carrera pintando los caballos de la gente. Sin embargo, el retrato de mascotas de hoy en día no solo implica a miembros de la élite económica y artística mundial, sino a personas corrientes que honran a sus propios Fidos y Fluffys.

‘No tengo arte de mis familiares’

No hay datos concretos sobre el número de personas que encargan retratos de sus mascotas, pero los datos de tendencias de Google de los últimos 10 años muestran un interés en constante aumento. (Solo las búsquedas de “retratos personalizados de mascotas” aumentaron un 90 por ciento en ese período). Y las sociedades de retratos de Estados Unidos e Inglaterra confirman que cada vez más miembros se dedican a esta disciplina.

La razón por la que tanta gente cuelga ahora cuadros, grabados e ilustraciones que representan a sus mascotas habla de la cambiante relación entre los humanos y sus animales.

Maitri Mody, creadora de contenidos de Portland, Maine, pagó la quimioterapia de su pug Ari, de 13 años, al que le diagnosticaron cáncer a principios de año. Hace unas décadas, eso podría haber sido impensable, pero, en todo el mundo, los dueños de mascotas han comenzado a tratar a los animales más como humanos, e invierten no solo en su atención médica, sino también en su aseo, suplementos y entretenimiento.

Mody tiene muchas fotos de sus seres queridos en su teléfono y en álbumes de fotos, pero Ari es quien tiene un lugar en la decoración. “No tengo arte de mis parientes”, dijo Mody, pero para ella Ari es familia. A través de un doloroso divorcio, cambios de carrera y múltiples traslados geográficos, “él ha sido mi roca”, dijo. “Me ha aportado mucha alegría y estabilidad a lo largo de los años”.

De sus paredes cuelgan varios grabados y dibujos de Ari, intercalados con piezas de sus viajes. “Me gusta que sea un espacio caprichoso, y no solo una pared de arte de pugs”, dijo.

En San Francisco, Kelsey Rudy, contable de 36 años, ha adoptado un enfoque similar. Hace poco encargó a la artista Andrea Cáceres un cuadro de técnica mixta de su nuevo perro, Bodie. En otra pared cuelga un grabado de su difunto perro, Yoda, que le regalaron. También colgó una foto “pequeñita, pequeñita” de ella y su novio. “Los perros ocupan mucho más espacio”, relató.

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El trabajo soñado de un pintor.

Para un artista en activo, el retrato de mascotas puede constituir una carrera confiable de un modo que otras formas de arte no pueden. Ben Lenovitz tropezó con su carrera de retratista de mascotas: lo habían invitado a una feria de arte en Osaka donde se suponía que tenía que pintar monumentos de Nueva York sobre cartón. “Una mujer mayor tenía una copia impresa de una foto de su gato, me la enseñó y me dijo: ‘Este es mi mejor amigo. ¿Puedes pintarlo?’”, dijo. “Fue una experiencia muy positiva”.

Cuando regresó a Nueva York, ofreció una sesión de pinturas de mascotas cobradas mediante donativos en la tienda de decoración Fish’s Eddy, donde desde entonces se ha convertido en el artista residente todos los fines de semana. “Pinté alrededor de 30 cuadros ese día y tuve más dinero del que nunca había tenido en el bolsillo”, aseguró.

Con el retrato humano, alguien puede encargar un cuadro de su cónyuge, o de su hijo, o de su nieto una sola vez. Pero, según Anthony Barham, pintor de Middleburg, Virginia, “las mascotas mueren regularmente”, por lo que algunos clientes acaban regresando para varios encargos a lo largo de los años.

Aunque el retrato humano presenta un evidente valor de legado, los retratos de mascotas podrían tener mejor valor de reventa, dijo Barham: “Conozco a algunos clientes y coleccionistas que tienen grandes cantidades de cuadros antiguos de perros y gatos y cosas así, solo porque se trata de un perro o un gato”, agregó. “No pondrías ahí a la abuela de alguien”.

Aun así, aunque puede que cada vez más gente cuelgue imágenes de sus mascotas, algunas autoridades del retrato tradicional afirman que los humanos siguen siendo el tema más prestigioso. Los miembros de la Real Sociedad de Pintores de Retratos son reacios a aceptar encargos de retratos de mascotas, a pesar del creciente interés, reveló Anthony Connolly, presidente del grupo. “Creo que los retratistas tienen una especie de autoestima, por así decirlo, de que sería ligeramente indigno de ellos pintar mascotas”, comentó.

Jennifer Gennari experimentó una actitud similar mientras estudiaba pintura en la Academia de Arte de Florencia. “Pintar animales o tener interés en hacer algo con animales no era algo que interesara a la gente. Era casi como menos que hacer naturalezas muertas”, afirmó. “Realmente reprimió mi interés por hacer cualquier cosa con animales”. Ahora Gennari cuenta con varios famosos entre sus clientes de retratos de mascotas y cobra entre unos cientos de dólares y 20.000 dólares, según el alcance de la obra.

Los artistas reconocen que los retratos de mascotas pueden ser un género más accesible en el que introducirse. “El problema de los retratos de personas es que cada uno tiene una opinión distinta de su aspecto y hay mucho ego de por medio. Así que en realidad es campo minado”, dijo Barham. “Mientras que, en general, todo el mundo tiene la misma opinión de una mascota”.

Quizás inevitablemente, el creciente interés por los retratos de mascotas ha coincidido con un aumento de las empresas online generadoras de retratos de mascotas. Por tan solo 29 dólares, puedes subir una foto de tu mascota a varios sitios. Con Paw & Glory puedes poner a tu gato con una chaqueta de almirante. En Pawbel puedes agregar un bordado con la cara de tu perro en una sudadera con capucha, una camiseta o un bolso.

Reed Lalor, cofundador de Mod Paws, dijo que muchos de sus clientes encargan retratos digitales de mascotas como regalo: de los aproximadamente 20.000 retratos que venden cada año, casi 10.000 se compran entre noviembre y diciembre. “Especialmente durante la temporada alta, contratamos quizás hasta 50 personas”, dijo Lalor, la mayoría de ellas, con sede en Filipinas, producen al menos un retrato por hora. Los artistas utilizan Adobe InDesign para crear retratos a partir de las fotos que los clientes suben al sitio, con precios que oscilan entre los 25 dólares por un archivo digital de una mascota y los 118 dólares por tres mascotas representadas en una impresión de 40 por 30 centímetros.

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Recuerdos conmovidos

Tonya y Larry Smith se pusieron en contacto con la artista Erica Eriksdotter cuando supieron que Rusty tenía cáncer. Eriksdotter, especialista en pinturas acrílicas conmemorativas, tenía una lista de espera de un año, pero los Smith estaban dispuestos a esperar mientras Rusty se sometía a quimioterapia.

Finalmente recibieron el retrato de su enmarcador el mismo día en que murió Rusty. “Durante mucho tiempo pensé: ‘No sé si podré mirarlo todos los días’”, dijo Tonya Smith. “No lo colgamos enseguida”. Pero ahora, dijo, “es una alegría poder verlo y recordarlo”.

Además de sus retratos, Mody también tiene un tatuaje de Ari en la muñeca y una mesa de centro personalizada a su imagen.

Su obra favorita es un cuadro de Sally Muir, pintado en vivo en una sesión en una tienda Anthropologie de Londres.

Ari murió unos días antes de que se publicara este artículo, y Mody está agradecida por tener el cuadro. “Cada vez que lo miro, me recuerda aquel día, cuando él tenía 3 años y estábamos en Londres”, dijo Mody. “Es uno de mis recuerdos más hermosos”.

Un retrato pintado del perro de Kelsey Rudy, Bodie, cuelga en su casa de San Francisco, California, el 20 de marzo de 2026. (Christie Hemm Klok/The New York Times)

Tonya y Larry Smith sostienen un retrato encargado de su King Charles Spaniel, Rusty, que falleció en noviembre, en su casa de Quitman, Georgia, el 19 de marzo de 2026.

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