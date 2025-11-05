‘El olor era insoportable’: así rescataron a Moose, perrito atrapado en desechos

A pesar de las condiciones adversas, el rescatista se adentró en el agua, con el lodo hasta las rodillas, para acercarse al perro, que más tarde fue bautizado como Moose. Foto: FB: Animal Welfare Helderberg

Una azafata residente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, vivió el domingo 26 de octubre una experiencia que jamás olvidará. Mientras regresaba a su casa caminando tras una jornada laboral, se detuvo en la zona de Nomzamo, un sector caracterizado por sus asentamientos informales y la precaria infraestructura urbana.

Allí, al pasar junto a un canal convertido en vertedero, notó movimiento entre los desechos y descubrió a un perro atrapado en las aguas contaminadas.

El animal, de pelaje marrón y visiblemente exhausto, llevaba al menos 24 horas varado en el lugar. Sin dudarlo, la mujer comenzó a contactar refugios locales hasta que logró comunicarse con Kyle Girodo, inspector de Bienestar Animal del refugio Helderberg, quien acudió de inmediato para atender la emergencia.

El rescate entre aguas negras

Girodo condujo durante unos veinte minutos hasta llegar al sitio indicado. Al llegar, se enfrentó a un canal lleno de basura, aguas residuales y desechos humanos. “En esa zona hay de todo: heces, orina, residuos, es un ambiente totalmente insalubre”, relató el inspector a The Dodo For Animal People.

A pesar de las condiciones adversas, el rescatista se adentró en el agua, con el lodo hasta las rodillas, para acercarse al perro, que más tarde fue bautizado como Moose.

“En esas circunstancias, no sabes cómo va a reaccionar un animal: está asustado, helado y en estado de shock”, explicó Girodo. Cuando el can mostró los dientes, el inspector lo cubrió con una toalla, lo levantó con cuidado y, en ese momento, el animal se calmó.

Una vez fuera del canal, el rescatista lo secó, lo envolvió en mantas para evitar un shock por hipotermia y lo trasladó al hospital veterinario del refugio Helderberg, donde Moose recibió alimento, atención médica y el baño que tanto necesitaba.

“El olor era insoportable”, contó Girodo. “Pero al día siguiente, cuando entendió que estaba a salvo, se dejó bañar y se notó su alivio. Fue como si comprendiera que su vida acababa de cambiar”.

Riesgos y recuperación

El contacto con aguas contaminadas representa un alto riesgo sanitario para los animales. Entre las posibles consecuencias se encuentra la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede transmitirse también a los humanos y provocar fiebre, vómitos y debilidad severa.

Por ello, Moose permanecerá diez días en observación en el refugio antes de ser puesto en adopción. Durante ese tiempo, recibirá medicación preventiva contra infecciones.

A pesar de las secuelas físicas y emocionales, el inspector Girodo se mostró optimista: “Muchos perros que rescatamos reaccionan con agresividad, pero Moose no. Tiene un temperamento noble. Estoy seguro de que pronto podrá ser adoptado y vivir como un verdadero compañero”.

Un nuevo comienzo

El refugio Helderberg informó que Moose está en proceso de recuperación y que, una vez completado el periodo de cuarentena, será evaluado para determinar su compatibilidad con otros perros. Si todo marcha bien, el animal podrá ser dado en adopción y comenzar una nueva vida, lejos del abandono y la supervivencia en las calles.

La historia de Moose se suma a muchas otras que reflejan la difícil realidad de los animales sin hogar en Sudáfrica, pero también demuestra que la compasión individual puede marcar la diferencia entre la tragedia y la esperanza.

