“La cagada es no recoger”: campaña busca promover limpieza en espacios públicos

Frente a un creciente desafío de convivencia en los espacios públicos, Bogotá, que cuenta con más de un millón de perros según cifras del DANE, ha recibido una iniciativa que combina humor, empatía y responsabilidad ciudadana.

La campaña “La cagada es no recoger” es impulsada por la publicista Adriana Llorente, directora de Llorente Partners, en alianza con la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

La iniciativa tiene como objetivo promover la recolección de desechos caninos, enfatizando que la tenencia responsable de mascotas no solo garantiza parques limpios, sino también una mejor convivencia vecinal.

Llorente, reconocida por su trayectoria de siete años como aliada en estrategias de comunicación para la convivencia social por parte de la Alcaldía y el IDPYBA, explicó que la campaña busca “que la gente entienda que amar a sus animales también conlleva muchas responsabilidades”.

Según una encuesta del IDPYBA, el 57 % de los ciudadanos ha experimentado conflictos vecinales relacionados con mascotas, mientras que el 40 % de los hogares con animales reportó situaciones similares, especialmente en los parques.

Entre enero y abril de 2025, las autoridades aplicaron más de 110 mil comparendos por infracciones a la convivencia, incluida la omisión en la recolección de heces caninas, sancionada con una multa de $94.900.

La campaña de Llorente recurre al humor como herramienta pedagógica, buscando generar conciencia sin recurrir únicamente a la sanción, y fomentar un comportamiento responsable que mejore la calidad de vida en los espacios públicos de la ciudad.

