Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

“La cagada es no recoger”: campaña busca promover limpieza en espacios públicos

Según una encuesta del IDPYBA, el 57 % de los ciudadanos ha experimentado conflictos vecinales relacionados con mascotas.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
04 de noviembre de 2025 - 09:30 p. m.
Entre enero y abril de 2025, las autoridades aplicaron más de 110 mil comparendos por infracciones a la convivencia.
Entre enero y abril de 2025, las autoridades aplicaron más de 110 mil comparendos por infracciones a la convivencia.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Frente a un creciente desafío de convivencia en los espacios públicos, Bogotá, que cuenta con más de un millón de perros según cifras del DANE, ha recibido una iniciativa que combina humor, empatía y responsabilidad ciudadana.

La campaña “La cagada es no recoger” es impulsada por la publicista Adriana Llorente, directora de Llorente Partners, en alianza con la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Vínculos relacionados

¿Qué pasará con la venta de animales vivos en la Plaza Minorista de Medellín?
Así fue la muerte del caballo en la cabalgata de San Gil que hoy es investigada
Imputan a ciudadano en Cali por mantener 14 perros en condiciones deplorables

La iniciativa tiene como objetivo promover la recolección de desechos caninos, enfatizando que la tenencia responsable de mascotas no solo garantiza parques limpios, sino también una mejor convivencia vecinal.

Llorente, reconocida por su trayectoria de siete años como aliada en estrategias de comunicación para la convivencia social por parte de la Alcaldía y el IDPYBA, explicó que la campaña busca “que la gente entienda que amar a sus animales también conlleva muchas responsabilidades”.

Según una encuesta del IDPYBA, el 57 % de los ciudadanos ha experimentado conflictos vecinales relacionados con mascotas, mientras que el 40 % de los hogares con animales reportó situaciones similares, especialmente en los parques.

Entre enero y abril de 2025, las autoridades aplicaron más de 110 mil comparendos por infracciones a la convivencia, incluida la omisión en la recolección de heces caninas, sancionada con una multa de $94.900.

La campaña de Llorente recurre al humor como herramienta pedagógica, buscando generar conciencia sin recurrir únicamente a la sanción, y fomentar un comportamiento responsable que mejore la calidad de vida en los espacios públicos de la ciudad.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Estilo de vida

Perros

Campañas

Parques

Bogotá

IDPYBA

Alcaldía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.