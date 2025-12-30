Logo El Espectador
La Red Zoocial
El perrito que intentó llevarse un peluche de Miniso fue adoptado y ya no vive en la calle

Clientes y empleados trataron de quitarle el juguete, pero al entender su necesidad, reunieron dinero y se lo compraron.

30 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
El perro, ahora llamado Thor, inició una nueva etapa de vida.
Foto: Telesur Yucatán
El perrito que conmovió a miles de personas tras protagonizar una tierna escena en una tienda de Yucatán ya tiene un hogar. La historia, que comenzó con un gesto espontáneo y terminó en una adopción, se convirtió en un recordatorio del impacto que puede tener la empatía hacia los animales en situación de calle.

El peludo fue adoptado días después de que se hiciera viral un video en el que se le observa ingresar a una sucursal de Miniso y tomar con el hocico un peluche, sin intención de soltarlo.

La escena ocurrió ante la mirada de clientes y empleados, quienes inicialmente intentaron recuperar el objeto, hasta comprender que no se trataba de un acto de travesura, sino de una necesidad afectiva. Conmovidos, reunieron dinero para pagar el peluche y permitieron que el perro se marchara con él.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraban al animal corriendo por la tienda con evidente alegría, lo que generó miles de reacciones y mensajes de solidaridad.

Sin embargo, también despertaron preocupación por su destino una vez que el centro comercial cerrara y regresara a la calle.

Esa inquietud llevó a un joven identificado como Allan a salir en su búsqueda. Tras recorrer la zona durante varias horas, logró encontrar al perro, quien ya no tenía consigo el peluche que lo había hecho famoso.

Aun así, decidió brindarle resguardo, alimento y atención. Lo que comenzó como un acto de ayuda temporal se transformó pronto en una adopción definitiva.

El perro, ahora llamado Thor, inició una nueva etapa de vida. Recibió atención veterinaria, vacunas, desparasitación y comenzó un proceso de adaptación a un hogar, conviviendo con otras mascotas y conociendo rutinas que nunca había tenido. Dejó atrás la incertidumbre de la calle para integrarse a una familia que le ofreció estabilidad y afecto.

Aunque el peluche que lo volvió viral ya no está con él, Thor ganó algo mucho más valioso: un hogar, cuidados y la oportunidad de vivir con dignidad. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo un pequeño acto de empatía puede transformar por completo la vida de un animal que solo buscaba un poco de cariño.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

