“Quedó completamente sola”: Zoe perdió a su hermano en la calle y hoy espera una familia

Zoe tiene un año y ocho meses y hoy permanece en un hogar de paso, a la espera de una familia que le ofrezca la estabilidad y el cuidado que nunca tuvo en la calle. Foto: @fundacion_chocalapata

La Fundación Col Choca La Pata, organización sin ánimo de lucro que trabaja por la protección animal en Colombia, compartió recientemente a través de sus redes sociales la historia de Zoe, una perrita cuya vida resume la realidad de muchos animales que aún esperan una segunda oportunidad.

Su caso ocurrió en el municipio de Chipaque, en Cundinamarca, y se ha convertido en un llamado a la adopción responsable y a la empatía, especialmente en época de fin de año.

Zoe tiene un año y ocho meses. Durante mucho tiempo vivió en la calle junto a su hermanito, expuesta al sol, la lluvia y al abandono. Aunque algunas personas aseguraban que “tenían dueño”, la realidad era otra: ambos perros sobrevivían como podían, buscando comida y refugio en medio de la indiferencia.

La situación se tornó trágica cuando, un día antes de que la fundación pudiera intervenir, el hermanito de Zoe cruzó una vía en busca de alimento y fue atropellado por un carro. Murió solo, con hambre y sin saber que la ayuda estaba a punto de llegar.

“Llegamos tarde para él, pero a tiempo para ella”, dicen desde la fundación. Zoe fue rescatada y puesta a salvo en un hogar de paso, donde hoy recibe cuidados, alimentación y atención. Sin embargo, la pérdida dejó una huella profunda. La perrita quedó sola, cargando una historia marcada por el abandono.

Desde la Fundación Col Choca La Pata señalan que la historia de Zoe representa el deseo que comparten todos los animales bajo su cuidado: encontrar una familia definitiva. Más allá de regalos o fechas especiales, el anhelo es un hogar donde no tengan que volver a buscar comida en la calle, donde alguien los proteja del frío y la lluvia, donde sean llamados por su nombre y cuidados con responsabilidad.

“Zoe sueña con una casita donde nunca más le fallen”, expresa la fundación a través de sus redes sociales. Ese mismo sueño lo comparten los llamados Chocapatunos, animales rescatados de la organización que hoy esperan una adopción consciente que les permita cerrar ciclos de abandono y empezar una nueva vida.

La organización invita a quienes deseen adoptar, conocer o compartir la historia de Zoe a comunicarse a través de sus canales de contacto: WhatsApp 314 6836324 o a través de las redes sociales @fundacion_chocalapata.

Para Col Choca La Pata, cada adopción es una forma de transformar el dolor en esperanza. La historia de Zoe no solo recuerda lo que se perdió, sino lo que aún puede cambiar si la ayuda llega a tiempo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱