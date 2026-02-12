El “perro más hiperactivo del mundo”: accidentado rescate se vuelve viral en redes sociales

Lejos de mostrarse temeroso o exhausto, el perro exhibió un nivel de energía extraordinario. Foto: TikTok @br00ky

Lo que comenzó como un acto de compasión por parte de una familia canadiense se transformó rápidamente en un fenómeno viral tras el comportamiento impredecible de un perro rescatado en plena vía pública.

Brooklyn Dunlop, residente de Winnipeg, transitaba junto a su madre por una avenida concurrida cuando divisaron a un canino que corría desorientado por el borde del camino. Ante el riesgo inminente de un accidente, ambas decidieron intervenir para poner a salvo al animal. Según declaraciones de Dunlop, la tarea inicial resultó compleja, dado que el perro se mostraba evasivo y continuaba alejándose de las rescatistas.

Un trayecto fuera de control

Una vez que lograron asegurar al animal dentro del vehículo, la situación dio un giro inesperado. Lejos de mostrarse temeroso o exhausto, el perro exhibió un nivel de energía extraordinario. El canino comenzó a saltar de manera frenética entre los asientos delanteros y traseros, lanzándose sobre las ocupantes para lamerlas y dificultando la conducción.

Dunlop describió el trayecto como un “auténtico circo”, señalando que incluso el intento de pasarse al asiento posterior para calmar al animal resultó infructuoso. La escena fue registrada en video y publicada posteriormente en la plataforma TikTok, donde el material ha superado los 5.5 millones de reproducciones debido a la naturaleza cómica y caótica del encuentro.

A pesar del desorden provocado dentro del automóvil, la prioridad de la familia fue garantizar el bienestar a largo plazo del perro. Aprovechando que una de las hermanas de Dunlop trabaja en el sector veterinario, el animal fue trasladado de inmediato a una clínica para ser evaluado y verificar la existencia de un microchip de identificación.

La experiencia, aunque calificada como “frenética” por sus protagonistas, concluyó con éxito, subrayando la importancia de la identificación de mascotas y la solidaridad ciudadana frente a animales en situación de riesgo.

