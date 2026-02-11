Bogotá celebrará San Valentín con una gran feria dedicada al bienestar de los animales

En el marco de San Valentín, Bogotá celebrará el amor por los animales con jornadas gratuitas de atención y formación ciudadana. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco del Día de San Valentín, celebración internacional dedicada al amor, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), realizará una jornada especial para promover el cuidado y la protección de los animales de compañía.

Se trata de la Gran Feria de Servicios “Celebrando el amor más puro por los animales”, que se llevará a cabo el 13 y 14 de febrero en las localidades de Kennedy, Engativá, Mártires, Usme y Santa Fe, con una programación que incluye actividades pedagógicas, culturales y brigadas médicas veterinarias.

Según explicó Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, la iniciativa busca “promover el bienestar y la protección animal a través de experiencias pedagógicas, culturales y comunitarias, en articulación con actores barriales e institucionales, en el marco del día de San Valentín”.

Durante las jornadas, la ciudadanía podrá participar en espacios como la Red de Aliados, que contará con organizaciones y emprendimientos cuyos ingresos apoyan su labor en favor de los animales, la estrategia Animalarte, dirigida a niños y niñas con actividades creativas, y un componente cultural y pedagógico orientado a fomentar la tenencia responsable. Además, se ofrecerán brigadas médico-veterinarias con cupos limitados (hasta 70 atenciones por punto) para animales de compañía.

La programación iniciará el 13 de febrero en Kennedy (Calle 41D Sur No. 78N-05), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con participación de las organizaciones Pelos de Gatos y Las Margaritas, actividades culturales y brigadas médicas que contarán con 100 cupos.

El 14 de febrero, la feria se desplegará en varios puntos de la ciudad. En Engativá (Salón Comunal Barrio Bolivia, Diagonal 86C #103-C), de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., se implementará la campaña pedagógica “La cagada es no recoger”, enfocada en promover la adecuada disposición de excretas en el espacio público mediante actividades lúdicas.

En el Parque Bicentenario (Carrera 7 con calle 26), también de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., se desarrollará un taller de lectura en torno al libro “34 cuentos cortos y un gatopájaro”, del autor colombiano Evelio Rosero, con el fin de reflexionar sobre las relaciones interespecie y el bienestar animal.

En Mártires (Salón Comunal Santa Isabel, Calle 1D Bis 29-92), de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., se ofrecerá un curso básico de fotografía con celular para aprender a retratar animales de compañía desde una perspectiva de respeto y cuidado.

Finalmente, en Usme (Carrera 14 A 75-05 Sur), de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., se dictará un taller de redes sociales dirigido a fundaciones y ciudadanos comprometidos con la protección animal, con herramientas para fortalecer su comunicación y ampliar el alcance de sus iniciativas.

Con esta feria, el Distrito busca que la celebración del 14 de febrero trascienda lo simbólico y se convierta en una oportunidad para reforzar el compromiso ciudadano con el bienestar animal en Bogotá.

¡Este San Valentín, adopta!🐾💕



Ven a la Unidad de Cuidado Animal este 14 DE FEBRERO y enamórate de un perro o gato rescatado; como #Medusa🐶, una perrita muy amorosa rescatada del maltrato, que llenará tus días de felicidad.✨



Adoptar es amar sin condiciones. pic.twitter.com/5mybflLQvw — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) February 11, 2026

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱